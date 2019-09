Bardhi-Mark Babanit: Në 24 janar 1996 në cilin “hotel” ke qenë?

Ju sugjerojme

Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi ka reaguar pas deklaratave të kryebashkiakut socialist të Vaut të Dejës, Mark Babani i cili mohon akuzat e PD se është arrestuar në Itali për vjedhje automjetesh me emrin e rremë Saimir Marq Babaj. Bardhi i drejtohet Babanit duke e pyetur se në cilin “hotel” ka qenë në datën 24 janar të vitit 1996.

“Në datën 24 Janar 1996 në cilin hotel ke bujtur? Nëse për këtë Marq Babaj nuk e ka kujtesën shumë të fortë, do t’ia rifreskojmë në vazhdim”, thotë Bardhi.

Me herët, kryebashkiaku i Vaut të Dejës paralajmëroi se do të padisë në gjykatë për shpifje Sekretarin e Përgjithshëm të PD, Gazmend Bardhi, të cilës ky i fundit i përgjigjet me ironi: “Kur Marq Babaj të më padisë, të më njoftojë me cilin nga 4-5-6-7 emrat që ka përdorur Mark Babani i Edi Ramës për t’iu fshehur drejtësisë italiane, duhet ta kërkoj në sistemin e gjykatës”.

Deklarata e Gazment Bardhit

Mark Babaj bën shumë mirë që paska avokatë, se do t’i duhen për të negociuar vitet e burgut për fshehje të faktit që është arrestuar për vjedhje makinash në Siçili më në 4 Prill 1994. Derisa të bëjë gati padinë ndaj meje, të përgjigjet edhe për një fakt tjetër nga jeta e tij nëpër “hotelet” e Italisë.

Në datën 24 Janar 1996 në cilin hotel ke bujtur? Nëse për këtë Marq Babaj nuk e ka kujtesën shumë të fortë, do t’ia rifreskojmë në vazhdim. Mirë është që hajduti i makinave të Siçilisë të mos ia qajë hallin Edi Ramës, se atij i duhet avokat për vete.

p.s: Kur Marq Babaj të më padisë, të më njoftojë me cilin nga 4-5-6-7 emrat që ka përdorur Mark Babani i Edi Ramës për t’iu fshehur drejtësisë italiane, duhet ta kërkoj në sistemin e gjykatës.

