Bardhi: PD, shumë shpejt prova për dënimin e Ismailajt në Greqi

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi ka deklaruar për mediat se PD do të provojë shumë shpejt se kryebashkiaku i Mallakastrës, Qerim Ismailaj, është dënuar në vitin 2000 në Greqi.

Duke i bërë thirrje Prokurorisë që të hetojë sa më parë figurën e Ismailajt, Bardhi u shpreh gjithashtu se kryeministri Edi Rama duhet t’i japë tashmë llogari qytetarëve se përse tenton të fusë në politikë individë me të shkuar kriminale, duke iu referuar kështu edhe kryebashkiakëve të denoncuar më parë, po për të njëjtën arsye.









“Ky është rasti i katërt pas atij të Shkodrës, Vorës dhe Vau të dejës që konfirmon se Rama ka ardhur në pushtet falë mbështetjes së krimit të organizuar. Si të tjerët dhe Ismailaj u përbetua se nuk ka pasur probleme në Greqi. Ky është mashtrim.

Ai njëlloj si Edi Rama e di se është i dënuar në Greqi. PD po punon dhe shumë shpejt do të provojë për opinionin publik se Edi Rama i Mallakastrës ka të shkuar kriminale dhe në bazë të ligjit të dekriminalizimit nuk duhet të ushtrojë asnjë funksion publik. Sot nuk është koha për mashtrime, është koha për veprime nga organi i Prokurorisë, koha që ligji të veprojë”-deklaroi Bardhi.

“Edi Rama nuk duhet të fshihet pas Qerim Ismailajt, Mark Babanit, Agim Kajmakut dhe Valdrin Pjetrit. Ai duhet t’i japë llogari qytetarëve se përse po tenton të fusë në politikë individë me të shkuar kriminale. Shqiptarët e kanë të qartë: Edi Rama nuk fiton dot pa lidhjen dhe bashkëpunimin me krimin e organizuar. Prandaj përgjigja e shqiptarëve do të jetë e shpejtë dhe pa hezitim”-tha Bardhi në përfundim të deklaratës për media.

