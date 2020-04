Bardhi replikon me Ramën: Videomontazhe dhe sajesa kundër opozitës, për të mbuluar dështimet

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së Gazment Bardhi, i ka quajtur akuzat e Ramës ndaj opozitës, si metoda për të mbuluar dështimet e tij. Sipas Bardhit, Rama e ka mendjen të bëjë videomontazhe kundër opozitës dhe jo të ndihmojë njerëzit.





Postimi i Bardhit:









Pa ide, i vjetëruar dhe i papërgatitur Edi Rama përpiqet të heqë vëmendjen nga dështimet e tij, me sajesa, sulme banale dhe së fundmi edhe me videomontazhe për të sulmuar opozitën. Edi Rama bën mirë të marrë menjëherë propozimet e opozitës për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve dhe bizneseve, me para në dorë. Ata janë sot në hall dhe nuk kanë marrë asnjë qindarkë nga shteti, sepse Edi Rama e ka mendjen të bëjë videomontazhe kundër opozitës dhe jo të ndihmojë njerëzit.

Shqiptarët kanë nevojë për mbështetje shëndetësore dhe ekonomike, dhe jo për sajesa, gjuhë të shfrenuar dhe fjalë boshe.

Çdo ditë e humbur sot kushton jetë!

Etiketa: Bardhi