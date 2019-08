Bardhi: Vulat nuk tregojnë gjë, a hyn dot në Greqi si Jorgo Toto?

Ju sugjerojme

Sekretari i Përgjithshëm i PD, Gazment Bardhi, reagoi pas publikimit që i bëri Agim Kajmaku, vulave të pasaportës që tregojnë se ai hyn dhe del lirisht në Greqi, duke mohuar që të ketë probleme me drejtësinë atje. Mirëpo, Bardhi duke iu drejtuar kryetarit të Vorës, i thotë se si Agim Kajmaku ti mund të hysh e të dalësh sa herë të duash, çështja është, a hyn dot në Greqi si Jorgo Toto, me foton në TIMS dhe pasaportën me nr 0148497.

Pra sipas Bardhit, krimin për të cilin ai është ndaluar dhe është në kërkim ende nga drejtësia atje është kryer me identitetin Jorgo Toto. Dhe po ashtu, Bardhi, siç tha edhe sot në konferencë, deklaron se Jorgo Toto që ka përdorur para të falsifikuara në Greqi dhe është hetuar e gjykuar, është pikërisht Agim Kajmaku i Vorës.

Reagimi i plotë i Gazment Bardhit në “Facebook”

Jorgo Toto i Vorës po tenton t’i bëjë shqiptarët për budallenj. Tregon pasaportën e Agim Kajmakut, në vend që të tregojë pasaportën e Jorgo Totos, emër me të cilin është arrestuar dhe është në kërkim në Greqi. Si Agim Kajmaku ke hyrë dhe mund të hysh prapë në Greqi! Pyetja është, si Jorgo Toto a hyn dot? Jorgo Toto me foton në TIMS dhe me pasaportën nr. Z 0148497 a je ti? Që e vërteta do të dalë, për këtë nuk ka asnjë pikë dyshimi! Që ti do të shkosh në burg, edhe këtë mos e dysho! Të ka gënjyer Edi Rama, kur të ka thënë se do të të mbrojë Arta Marku. Më beso! Nuk të ndihmon dot as ajo!

Lexo edhe:

Etiketa: Agim Kajmaku