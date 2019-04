Bardot & Monroe janë takuar për të parën dhe fundit herë, në tualet

Ju sugjerojme

Marilyn Monroe konsiderohej në vitin 1956 si aktorja më e bukur e botës, ndërsa Brigitte Bardot sapo kishte nisur të bëhej e njohur. Në 29 tetor të po të njëjtit vit, sex-simbolet do të takoheshin për të parën dhe të fundit herë.

Ikona franceze e bukurisë ka rrëfyer se takimi i tyre ka ndodhur në tualetin e kinemasë Empire në Londër, vetëm pak minuta pasi Marilyn Monroe ishte prezantuar me mbretëreshën Elizabeta e II-të. “U ndesha përballë me Marilyn. U përshëndetëm duke ulur kokën dhe nisëm të pudrosnim hundën, duke parë vjedhurazi njëra-tjetrën. E pashë nga afër dhe ishte e mrekullueshme.Nuk do ta harroj kurrë atë moment!”– ka treguar Brigitte Bardot.

