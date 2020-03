Basha: 3 hapat që do ndërmerrja si kryeministër për krizën e Koronavirusit

Ju sugjerojme



Kreu i Opozitës, Lulzim Basha, në një intervistë për Open, i pyetur nga gazetarja se si do e menaxhonte ai krizën nëse do ishte Kryeministër, u shpreh se do ndiqte tre hapa.





Sigurimi i vijës së parë, që janë mjekët, tha Basha. Mbrojtja e tyre dhe paisjet e domosdoshme.









E dyta, tha Basha, trajtimi i familjeve në nevojë ekonomike. Kjo përmes një pakete sociale. Po ashtu, Basha tha se duhen asistuar të moshuarit që janë vetëm, u duhet dërguar ushqim dhe mbështetje.

E treta, deklaroi Basha, shpallja e një pakete ekonomike për lehtësimin e biznesit për shkak se koronavirusi do sjellë një dallgë të fortë mbi sipërmarrjen.

Lulzim Basha tha se duhet ndjekur parimi, më shumë më mirë. Pra kriza mund të menaxhohej nëse do ishte investuar më parë më shumë dhe me buxhetin e përshtatshëm për masat e duhura.

Kreu i opozitës tha se i mbështet kufizimet e forta të qeverisë për izolimin dhe u bëri thirrje qytetarëve që ti respektojnë ato.

Paratë gjenden tha Basha, dhe theksoi nevojën për anulimin e koncesioneve, që janë 120 milionë euro që shkojnë në duart e disa oligarkëve.

