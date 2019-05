Basha: 30 Qershori nuk gdhin për votime, por për bashkimin e madh

Ju sugjerojme

Mosbindja civile dhe rezistenca me bllokimin e rrugëve është sakrificë,- tha Basha- që bëhet për ti hapur rrugë vendit për ta çliruar nga krimi i lidhur me qeverinë.

Lideri demokrat foli në përfundim të 12 protestave që u zhvilluan paralelisht në 12 qarqe të vendit. Nga kryqëzimi i Brandasheshit, në Elbasan aty ku qendroi për afro 2 orë (18:00-20:00) përkrah protestuesve Basha tha se na janë bashkuar edhe ata që mbeten në trafik.

Basha i falenderoi ata veçmas, kur tha se “drejtuesit e mjeteve na u bashkuan ne (armatës së lirisë). “Shqipëria e bashkuar çon një mesazh të qartë: Rama ik”, tha lideri i opozitës, ndërsa mbështetësit e tij thirrën disa herë në kor “Rama ik”.

Më tej Basha tha se “kryeministri është shkaktari i krizës totale të lirisë, njeriu që ka bërë zullume e krime ndaj çdo qytetari. Sot, janë bashkuar sepse kanë shumë probleme. Janë kohë të pasigurta, janë kohë kur të rinjtë nuk e gjejnë veten dhe detyrohen të emigrojnë”.

Në fjalën e tij para protestuesve dhe mijëra të tjereve që e ndjekin nga transmetimet “LIVE” Basha tha se protestat do të jenë të vazhdueshme derisa të krijohet mundësia per zgjedhje të lira.

” Beteja vijon me 30 qershor . Ne nuk do lejojmë farsë, zgjedhje pa opozitën nuk do kete. Proces fals për të kapur bashkitë nuk do ketë. Kjo ditë nuk do të gdhijë! 30 qershori do jete dita e bashkimit të gjithë shqiptarëve, ku do të percaktohet një datë zgjedhjesh per lokalet dhe për zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme, pa Edi Ramën kryeministër”, theksoi Lulzim Basha.

/MAPO.al