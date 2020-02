Basha: Anëtarësia e PD do përzgjedhë kandidatët për deputetë e kryebashkiakë

Ju sugjerojme

Një prej pyetjeve drejtuar kryedemokratit Lulzim Basha nga ndjekësit e Facebook, ka qenë edhe ajo nëse PD do të hapet, duke krijuar terren edhe për fytyrat e reja përmes sistemit primar. Përgjigja e kryedemokratit ka qenë se anëtarësia do të ketë rol në përzgjedhjen e kandidatëve për deputetë dhe pushtetin lokal. Basha tregoi edhe hapat se si do të ndodhë ky proces.

Pyetje: A do ta hapni PD-në duke zhvilluar primaret brenda partisë?

Lulzim Basha: Ka dy vjet që e kemi garantuar me letra siç i thonë, e kemi në statut, por po përgatitemi me ndihmën e disa prej partive tona simotra që kanë përvojë në procese të tilla, siç është Partia Konservatore e kryeministrit Boris Johnson dhe Partia Republikane Amerikane dhe natyrisht CDU gjermane. Janë tre parti që po na ndihmojnë. Brenda PD-së kemi një proces të hapur për kandidimin, pra kush ka dëshirë të kandidojë ka mundësinë të kandidojë për të përfaqësuar PD-në në nivel qendror dhe në nivel lokal. Kemi një proces filtri të mirëfilltë për të garantuar që cilësia e kandidatëve tanë të jetë më e lartë e mundshme. Si sa i përket integritetit, pra të jenë njerëz të ndershëm, natyrisht pa rekorde kriminale.









Por edhe njerëz të pa korruptuar dhe të jenë njerëz që të besojnë në vlerat e Partisë Demokratike, vlerat konservatore europiane: besimi në Zot, në familje, në atdhe, dhe të ndajnë bashkë me këto vlera edhe programin tonë politik. Pas këtij hapi të dytë, hapi tretë është ai i konsultimi me të gjithë anëtarësinë e PD përmes një procesi votimi i cili do të sjellë në tryezën e forumeve më të larta vendimmarrëse, Këshillit Kombëtar dhe Kuvendit të PD, ato zonja e zonjusha dhe ata zotërinj që kanë kaluar këto tre hapa.

Hapi i parë i parë aplikimi për kandidim.

Hapi i dytë testimi në tre fusha: integriteti, vlerat e Partisë Demokratike, përgatitja për të kryer detyra të larta.

E treta që është e një rëndësie themelore, të jenë kandidatë që përfaqësojnë me dinjitet qytetarët shqiptarë.

Etiketa: Anetaresia e PD