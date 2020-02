Basha “Live” në Facebook: Zgjedhjet e parakohshme, me qeveri tranzitore

Ju sugjerojme

Kryetari i PD, Lulzim Basha, nën moton “Po të dëgjoj”, zhvilloi këtë pasdite një bashkëbisedim me ndjekësit e tij në rrjetin social Facebook, duke iu përgjigjur pyetjeve të tyre. Pyetjes së një qytetari, nëse do të ketë zgjedhje të parakohshme me një qeveri teknike, kreu i opozitës iu përgjigj se PD vijon t’i qëndrojë kërkesave të parashtruara që në shkurt të vitit të kaluar. Sipas Bashës një qeveri teknike do të sillte siguri për vendin, ndërsa solli si shembull Maqedoninë e Veriut.

“Nuk është çështje dëshire për t’i besuar dikujt që ka vjedhur jo një, jo dy, por tre palë zgjedhje, edhe një palë zgjedhje pa kundërshtarë, siç ishte 30 qershori. Prandaj, qeveria tranzitore është një garanci. Siç funksionon në Maqedoni, le të funksionojë edhe në Shqipëri”, u shpreh Basha.









Pyetje: A do të ketë zgjedhje të parakohshme me një qeveri teknike? Uroj shumë!

Lulzim Basha: Edhe unë uroj shumë. 3 janë dhe kërkesat kryesore që kemi. Së pari, vendit t’i jepet mundësia, përmes zgjedhjeve të parakohshme, të zgjedhë një parlament legjitim, që të jetë produkt i votës së qytetarëve. Të jenë qytetarët ata që do të vendosin për cilën parti, për cilin program, për cilët deputetë do të votojnë.

Së dyti, që ky proces të garantohet, rregullat e lojës të jenë të barabarta për të gjithë. Së treti, që këto rregulla loje të zbatohen, të kemi një arbitër të panashëm dhe jo një qeveri, e cila, për hir të pushtetit apo aferave, në të cilat është zhytur, është gati të shkatërrojë procesin zgjedhor, vetëm e vetëm të mbajë pushtetin. Për këtë arsye, ne i qendrojmë pikë për pikë kërkesave që kemi parashtruar prej datës 16 shkurt të vitit të kaluar, zgjedhje të parakohshme me një qeveri tranzitore pa këtë kryeministër, sepse, në fund të fundit, është ky kryeministër dhe kjo qeveri që kanë vjedhur zgjedhjet.

Kërkesat tona janë fare të thjeshta. Kërkesa jonë kryesore është – mos vidh! Po dëgjoni shpesh, që njerëzit më problematikë, që janë kapur duke vjedhur zgjedhjet, duke blerë vota me krimin e organizuar, na japin leksione mençurie çfarë do të bëjmë me zgjedhjet. Çfarë do të bëjmë me zgjedhjet? Mos vidh! Ju jeni hajdutët e zgjedhjeve, mos i vidhni zgjedhjet! Nuk është çështje dëshire për t’i besuar dikujt që ka vjedhur jo një, jo dy, por tre palë zgjedhje, edhe një palë zgjedhje pa kundërshtarë, siç ishte 30 qershori. Prandaj, qeveria tranzitore është një garanci. Siç funksionon në Maqedoni, le të funksionojë edhe në Shqipëri.

