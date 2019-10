Basha: Biem dakord me ‘Qeveri kujdestare 6 muaj para zgjedhjeve’

Ju sugjerojme

Kryetari i PD-së, Lulzim Basha dha një prononcim për mediat pas takimit me Sekretarin e Pergjithshëm të OSBE, Thomas Greminger, i cili po viziton Tiranën. Ai tha se kriza kriza zgjidhet vetëm me dialog politik, pa ndërmetësim nga të huajt. Po kështu, u shpreh se bie dakord me propozimin për krijimin e qeverie tranzitore 6 muaj para zgjedhjeve.

Basha: “Duhet vullnet politik për të miratuar një reformë zgjedhore të vertetë dhe për ta zbatuar atë. Kjo është arsyeja pse opozita ka vënë në dispozicion të gjithë ekspertizën e saj, më e mira në vend.









E përsëris, vullneti politik deri më tani mungon nga pala tjetër, që akuzohet për shkatërrimin e 3 palëve zgjedhjeve. Me sekretarin e përgjithshëm të OSBE folëm për ofrimin e ekspertizës nga ana e tyre për të ndihmuar në këtë proces, si dhe rolin e OSBE për dialogun politik, për ti dhënë fund krizës në vend. Për opozitën rruga është e qartë: Miratimi i reformës dhe zgjedhje të parakohshme të përgjithshme dhe lokale në një ditë, ku vota nuk tjetërsohet më”.

Pyetje: Dje në Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore është propozuar që 6 muaj para zgjedhjeve qeveria të kthehet në qeveri teknike, po ju si mendoni?

Basha: Kur është thënë kjo… Ta shohim ta diskutojmë se një mendim i tillë mund të zbatohet. Ne e kemi thënë edhe më parë, derisa vendi të bëhet anëtar i BE, duhet një dispozitë që përcakton një qeveri kujdestare që zhduk dramën e zgjedhjeve. Dialogu duhet të zhvillohet jashtë dyerve të pseudoparlamentit.

Pyetje: Kush do e ndërmjetësojë dialogun, OSBE?

Basha: Këto punë nuk bëhen me shkesë as në Afrikë jo më në Europë. Këto punë zgjidhen me dialog politik.

