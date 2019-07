Nisma “EdheUnë”, Basha darkë me aktorë dhe artistë (FOTO)

Ju sugjerojme

Kryedemokrati Lulzim Basha ka darkuar këtë mbrëmje me intelektualë, aktorë dhe artistë përfaqësues të Aleancës për Mbrojtjen e Teatrit. Ata mbështetën nismën “EdheUnë” të artistit Bujar Kapexhiu, ku me anë të të cilës u shprehën se do të refuzonin të votonin në 30 qershor, pasi në të shumtën e bashkive garonte vetëm një kandidat i vetëm.

Basha është parë i gëzuar në këtë takim në shoqërinë e mbështetësve të kauzës së opozitës.

Më herët, kryedemokrati Lulzim Basha doli në një konferencë për mediat kur tha se 85% e shqiptarëve refuzuan Edi Ramën në votime, ndërsa tashmë, sipas tij, ata mbështesin ndryshimin politik.

Etiketa: aleanca per mbrojtjen e teatrit