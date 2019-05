Ju sugjerojme

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka lënë selinë e PD në këto momente dhe i është bashkuar protestuesve para Kryeministrisë. Basha po marshon në këmbë i shoqëruar nga qindra mbështetës.

Në nisje të protestës, Basha ka bërë një postim edhe në rrjetet sociale ku shkruan: “Asnjë hap pas! Beteja që ka nisur është pa kthim. Historia do tregojë se kjo betejë do të përfundojë me shporrjen e qeverisë së krimit dhe triumfin e vlerave europiane. E ardhmja e shqiptarëve është“.