Basha denoncon me emra: Njerëzit e Ramës që morën 14.3 mln euro

Ju sugjerojme

Lulzim Basha vijoi edhe sot me denoncimet për qeverinë dhe Kryeministrin Rama. Përmes një video-animacioni në facebook ai thotë se Edi Rama ka shpenzuar plot 3.2 milionë euro për zyrën e tij. Jo vetëm kaq! Basha denoncon si përfituesit kryesorë të tenderave pa garë, janë vëllezërit Eftimi, kunati i tij, Frangu si dhe deputeti Ilir Beqaj.

“Edi Rama i ka dhënë pa tender një firme fantazme 3.2 mln euro për luksin në zyrën e tij. Ndërsa në total janë 14. 3 milionë euro kontrata sekerete që janë dhënë pa garë. Përfituesit kryesore janë familjarë dhe miqtë e Edi Ramës, Armand Frangu, Alban dhe Olsi Eftimi, Ilir Beqaj”.

Teksa bën këtë denoncim Basha shkruan: “Hajduti Psiqik dhunon dhe gjobit sipërmarrjet e vogla që mezi mbajnë me bukë shumicën e familjeve shqiptare. Me paratë e grabitura atyre, financohen lluksi dhe qejfet e Hajdutit Psiqik dhe klientëve të tij. Harxhon miliona euro të shqiptarëve për luksin e tij dhe kontrata “sekrete” për miqtë dhe familjarët. Kjo krizë zgjidhet vetëm me prangat në duart të politikanëve të korruptuar”.

Në video: Kompania “Atelier 4” që drejtohet nga Alban Eftimi

Etiketa: Alban Eftimi