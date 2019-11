Basha: Do anuloj “Milot-Balldre”, 100 mln euro shkojnë për fermerët

Ju sugjerojme

Në rrugëtimin e tij “Për Shqipërinë”, Lulzim Basha u ndal sot në Lezhë, për të biseduar me fermerët e kësaj zone. “Jeta e fermerit është bërë shumë e vështirë për shkak të rritjes së kostos dhe braktisjes nga shteti”, tha ai.

Basha premtoi se kur të vijë në pushtet, bujqësia do të jetë prioritet. “Rama jep 120 milion euro për 10 oligarkë, për fermerët vetëm një të dhjetën. Qeveria e PD do ofrojë zgjidhje jo propagandë boshe mashtrimi. As në Japoni nuk ndërtohen 17 km rrugë me 300 milion euro, siç ndërton kjo qeveri në Milot-Balldre. Prandaj nuk ka para për fermerët dhe pagat më të ulta në rajon. Buxheti i shtetit po të administrohet mirë ka mundësi të mbështesë fermerët dhe jo të gjithë lekët të shkojnë për një grusht oligarkësh”.









Nga Lezha, ai se do ta anulojë PPP-në e Milot-Balldre dhe këto para do i kthehen shqiptarëve.

“Kjo do na japë mundësinë që 100 milion euro ti japin për mbështetje me subvensione fermerëve nëpërmjet një sistemi të digjitalizuar. Me këtë skemë mbështetjeje, do të minimizojmë deri në zerim të kostos së prodhimit”, tha ai.

Etiketa: Basha