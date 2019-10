Basha do t’iu bashkohet banorëve të Unazës së Re në protestë

Ju sugjerojme

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha do të marrë pjesë pasditen e sotme në protestën e banorëve të Unazës së Re. Burime nga PD thonë se Basha do të mbështesë banorët rreth orës 18:30. Kujtojmë që policia ka arrestuar deri tani 6 banorë të Unazës së Re për bllokim të rrugës. Gjykata e Tiranës dha sot masën e sigurisë “arrest me burg” për tre banorët e Astirit të arrestuar tre ditë më parë.

Ilir Katiraj, Gramoz Shehu dhe Skënder Doda akuzohen për veprat penale “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme”, “Prishja e qetësisë publike” dhe Pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit”. Avokati i tyre tha se ky është një vendim politik. Edhe ish-deputeti i PD, Klevis Balliu shprehu të njëjtën gjë.

