Basha e akuzoi për avokatin/ Rama: Faturat do i publikoj në Shqipëri

Ju sugjerojme

Kreu i qeverisë Edi Rama i është përgjigjur liderit demokrat Lulzim Basha i cili deklaroi se Rama ka paguar avokatin e sulltanëve për çështjen gjyqësore ndaj gazetarit gjerman Peter Tiede. Rama thotë se pavarësisht se gjyqi do të bëhet në Gjermani, faturat do të publikohen në Shqipëri.



“Artist,ti nuk zhgënjen kurrë,je njish!Je i pandehur për qindra-mijëra euro ruse a dreqi e di ç’janë,të cilat po dreqi e di sa versione do sajosh deri në gjyq për t’i justifikuar dhe del e bilbilon për krimin që do paguaka avokatin gjerman për të luftuar lirinë e medias në Gjermani

Se kuptove kurrë o njish që është shah politika,jo kukamçefthi as topa luftash,po mos u mërzit! Gjyqi do bëhet në Gjermani,faturat do publikohen në Shqipëri dhe e vërteta për tërë atë çorbë të prishur që gatuat,për ta helmuar këtë vend e miqtë e tij,do dalë e plotë. Gjermanisht”, shprehet Rama në Twitter.

Etiketa: Basha