Basha i “djeg” citatet Ramës: Mbështes qëndrimet e liderëve të BE

Lulzim Basha dhe Edi Rama vijojnë polemikat në rrjetet sociale lidhur me dështimin e negociatave me BE-në. Kryeministri vijon të publikojë në rrjetet sociale deklarimet e liderëve të BE, sipas të cilëve negociatat nuk u çelën për shkak të Shqipërisë, por prej problemeve të unionit. Nga ana tjetër, kryedemokrati insiston se përgjegjës për ngeljen e Shqipërisë prej disa vitesh jashtë derës së BE, është një dhe i vetëm: Edi Rama.

Postimeve të njëpasnjëshme të Ramës, Basha iu përgjigj në Twitter se mbështet çdo deklaratë të të Merkel, Macron, Tusk dhe Conte, por sipas tij, qëndrimi i BE është sjellje refuzuese ndaj Edi Ramës, ndërsa publikon edhe citimet e tyre.









“Ne mbështesim 100% qëndrimet e liderëve të BE. Shqipëria e meriton hapjen e negociatave. Shqipëria meriton më të mirën. Për fat të keq ka një njeri që e pengon këtë rrugë. Ata duan ta pranojnë Shqipërinë, por në mënyrë të përsëritur ata refuzojnë Ramën”, shkruan Basha.

Më herët ishte kryeministri Edi Rama ai i cili akuzave të Bashës iu përgjigj me citimin e kancelares gjermane, Angela Merkel. Gjermania ka qenë një nga vendet kryesore që ka mbështetur Shqipërinë në rrugëtimin europian.

“Më vjen shumë keq për këtë vendim. Pozicioni i Gjermanisë ka qenë për të nisur bisedimet . Kur bëjmë premtime duhet t’i mbajmë ato. Nuk do t’i kthejmë shpinën vendeve ndërkohë që kemi bërë premtime”, citon Rama Merkelin.

