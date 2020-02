Basha i përgjigjet Veliajt: Askush nuk më pengon të dëgjoj problemet e qytetarëve

Ju sugjerojme

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, i është përgjigjur akuzave të Bashkisë së Tiranës, për një kallzim se ka hyrë pa leje dhe ka kërcënuar punonjësen e një konvikti në Qytetin Studenti. Basha shkruan se ishte i ftuar nga studentët, për të parë nga afër kushtet e konvikteve dhe se askush nuk do ta pengojë që të dëgjojë problemet e qytetarëve.

Ngjarjet e 24 orëve të kaluara janë një pamje e qartë e realitetit me të cilin përballet Shqipëria. Mbrëmë ishim të ftuar nga disa studentë për të parë si jetojnë dhe për të dëgjuar shqetësimet e tyre. Studentët tanë janë e ardhmja e këtij kombi, shqetësimet e tyre janë shqetësimet tona. Kjo është rruga jonë. Rruga e të dëgjuarit, e përfaqësimit të vërtetë të të gjithë shqiptarëve.

Kur mbërritëm në godinë u takuam me një punonjëse të konviktit, e cila na kërkoi të largoheshim. Kjo porosi erdhi nga lart. Në fakt kjo është rruga tjetër, ajo e frikësimit dhe intimidimit. Si shërbyes publik, nuk do të lejoj askënd që të më pengojë të dëgjoj problemet e bashkëqyetarëve të mi dhe të përpiqem t’i ndihmoj ata. Kjo është arsyeja pse u bëra pjesë e jetës publike.

Unë u bëj thirrje atyre që merren me kërcënime dhe frikësime, të rishqyrtojnë taktikat e tyre. Populli shqiptar do të dëgjohet!

Etiketa: Basha i pergjigjet veliajt