Basha i prerë: Data do të shtyhet. Më 30 Qershor nuk ka Zgjedhje!

Lideri demokrat Lulzim Basha u shpreh sonte më i prerë se asnjëhere se zgjedhjet lokale nuk do të mbahen më 30 qershor. Ai theksoi se opozita nuk futet në zgjedhje pa u garantuar procesi dhe për pasoje do shtyhen edhe zgjedhjet lokale.

Basha në emisionin ‘Tempora’: Data e zgjedhjeve lokale do të shtyhet. Zgjedhje lokale me 30 qershor nuk ka për të patur. Ka më drejt se kjo?! Pa u ndëshkuar krimi elektoral; duke filluar me krimin elektoral të pushtetit vendor me Dibrën e 2016-ës, pa u ndëshkuar përgjegjësit për krimet elektorale, as që mund të mendohet të garantohet një proces zgjedhor. Derisa nuk garantohet një proces zgjedhor si mund të ketë zgjedhje fallco. Zgjedhje fallco nuk do të ketë.

