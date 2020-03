Basha: Jo mitralozë në rrugë, po ndihma për qytetarët

Ju sugjerojme



Bëni LIKE faqen zyrtare në Facebook mapo.al

Shfaqje e jashtëzakonshme, do të ishte të kishe nisur shpërndarjen e ndihmave për qytetarët, u shpreh Lulzim Basha tek Zonë e Lirë, dhe jo, shfaqjen me ushtri me mitralozë në rrugë.





Cështë kjo shfaqje, pyet Basha, kë do vrasësh me mitralozë. Drejtuesi i emisionit, Cani, tha se ato duhen për të trembur njerëzit që të qendrojnë brenda. Kreu i opozitës u shpreh se qytetarëve u duhen krijuar në radhë të parë kushtet.









Pastaj, tha ai, ka masa ligjore që merren për të kufizuar qakullimin dhe për të shmangur rrezikun e përhapjes së koronavirusit. Më heret, Basha është shprehur në favor të masave shtrënguese dhe u ka bërë thirrje qytetarëve ti respektojnë ato.

Etiketa: Basha