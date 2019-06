Basha: Kam një mesazh për Ramën, ne nuk tërhiqemi, nuk frikësohemi!

Ju sugjerojme

Pak pas vendimit të Gjykatës së Elbasanit, ku u dha masa “arrest me burg” për kreun e PD-së së Librazhdit, Bujar Vreto dhe kreun e PD-së në Prrenjas, Arjan Kariqi, kreu i PD-së Lulzim Basha, në orën 19:10 në një konferencë për mediat deklaroi se vendimi i gjykatës ishte një vendim frikacak me urdhër të Edi Ramës dhe se asgjë nuk e frikëson opozitën dhe qytetarët e lirë të këtij vendi.

Deklarata e plotë

“Vendimi i Gjykatës së Elbasanit, duke dhënë masën “arrest me burg” për krerët e PD-së në Librazhd e Prrenjas si dhe për dy qytetarë të tjerë, është një marrëzi. Krimi i tyre është se kanë protestuar në buzë të rrugës ku kaloi Rama. Ky është një veprim frikacak nga ushtarët e Edi Ramës. Qëllimi është vetëm një, për të trembur opozitën dhe shuar protestën. Shpreh solidaritetin tim për familjet e 4 të burgosurve. Dua t’i jap një mesazh Edi Ramës: “opozita nuk trembet, opozita nuk frikësohet, opozita nuk zmbrapset”. Do ta luftojmë qeverinë kriminale të Ramës. U drejtohem zyrtarëve të Gjykatës së Elbasanit, që kanë vite që mbrojnë krimet e Sejdinit dhe Ballës. Ju e dini fare mirë që është kriminale që një gjyqëtar t’i shërbejë politikës dhe krimit. Rama mund t’u ketë premtuar se do tua falë korrupsionet dhe tua hedhin vetting-ut, por unë i premtoj që do i nxjerr para drejtësisë. As njerëzit dhe as unë nuk do ta falim krimin dhe korrupsionin në vend. Dua tu drejtohem të gjithë qytetarëve. Gjithë këto vite Edi Rama ka vjedhur çdo gjë në këtë vend. Ai dhe krimi janë e njejta gjë. Për shumë vite krimin dhe korrupsionin e mbuloi me propagandë. Mijëra euro janë përdorur për të blerë mediat dhe për të vënë në funksion propagandën. Rama për para dhe karrigen nuk ndalet para asgjëje. Tani që e ka kuptuar që pushtetin nuk e mban dot me blerje votash dhe propagandë, ai po mundohet ta mbajë atë me dhunë. Mbi 500 qytetarë janë ndaluar muajt e fundit, mbi 50 janë arrestuar e burgosur. Mirëpo dhuna e tij dështoi. Njerëzit nuk u frikësuan, protestat vijuan të bëhen gjithmonë e më të mëdha. Janë protesta popullore të njerëzve të lirë. I bëj thirrje gjithë demokratëve dhe gjithë qytetarëve që të jemi mëse të bashkuar, të jemi të fortë, sepse nuk na ndal askush dhe asgjë, t’i fusim frikën në palcë Edi Ramës dhe mercenarëve të tij”.

Në mbyllje të fjalës së tij, kreu i PD-së u bëri thirrje gjithë qytetarëve që t’i bashkohen protestës së 9-të kombëtare të organizuar nga opozita, ditën e premte më 21 qershor.

