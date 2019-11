Basha “Live” nga Kongresi i CDU: Diskutime për planin ekonomik të PD

Ju sugjerojme

Kryetari i PD-së Lulzim Basha nga Kongresi i CDU-së në Leipzig të Gjermanisë, deklaroi se plani me 9 pika i Bundestagut gjerman është udhërrëfyesi për të nxjerrë Shqipërinë nga kriza. Kryeopozitari Basha tha se në fokus të takimeve me zyrtarë të CDU dhe jo vetëm ka qenë integrimi i vendit në BE dhe çelja e negociatave.

“Dje kam pasur rastin të bisedoj nga afër me zyrtarë të CDU-së. Sot pres të takohem me ministren e Mbrojtjes, ku në fokus të bisedave ka qenë çështja e integrimit të Shqipërisë dhe hapja e negociatave. Plani me 9 pika dhe udhërrëfyes për nxjerrjen e Shqipërisë nga kriza”, pohoi lideri i demokratëve.









Në një lidhje live në rrjetet sociale Basha tha se ai do të kthehet nga Leipzigu me zemrën dhe duart plot, sa i takon nxjerrjes së vendit nga kriza. “Jam shumë optimist dhe nga Leipzigu do të kthehemi me zemrën dhe duart plot sa i takon planit për të nxjerrë Shqipërinë nga kriza dhe për ta futur Shqipërinë në rrugën e zhvillimit”, pohoi Basha.

Mes të tjerash ai ndau dhe një lajm të mirë me ndjekësit në Facebook ndërsa shtoi se: “Dua të ndaj me ju një lajm të mirë që dje dhe sot ka qenë në fokus plani ekonomik i PD. Është hartuar me ndihmën e ekspertëve të kristiano-demokratëve gjermane. Ne vazhdojmë bashkëpunimin me ta, sa i takon dhe investimeve gjermane në vendin tonë”.

