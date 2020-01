Basha: Marrëveshje me Ramën për zgjedhje të parakohshme

Ju sugjerojme

Marrëveshja për Reformën Zgjedhore me Edi Ramën do prodhojë edhe zgjedhjet e parakohshme. Konfirmimi vjen nga kryetari i PD Lulzim Basha në një intervistë për Abc News.

“Ne i qendrojmë propozimit tonë për një qeveri tranzitore jo vetëm për të kaluar këtë krizë. Është një qendrim që ne nuk tërhieqemi. Është i shkruar në dokumentin që u paraqit të hënën. 100 ditë para zgjedhjeve vendi të ketë një qeveri tranzitore”, thotë Basha.









Rikthimin e papritur në tryezën e dialogut nuk e quan surprizë.

“Ne këtë hap kaq të rëndësishëm për të cilin kemi luftuar për t’ju dhënë të drejta shqiptarëve që të votojnë të pakërcënuar. Me kë do e bënim Reformën Zgjedhore, do linin Edi Ramën ta bënte me oligarkët dhe kriminelët apo me një Parlament fals. Padiskutim që ne jemi garancia që ky proces të bëhet ashtu siç duhet”, shprehet kryedemokrati.

Historia e Majit 2017 nuk do përsëritet sipas Bashës, pasi këtë herë ndërkombëtarët janë të ndërgjegjësuar si dikur për ligjin e dekriminalizimit.

“Është pjesë e dialogut që PD ka me gjithë faktorin ndërkombëtar dhe të gjithë përfaqësuesit e tyre në Tiranë, ç’ka bëhet edhe më e rëndësishme në këto kohë zhvillimesh, në veçanti Reformën Zgjedhore dhe të përpjekjes së PD dhe opozitës së bashkuar për ti dhënë zgjidhje kësaj krize poltike përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershm”, tha Basha.

I pyetur nëse fiton zgjedhjet Lulzim Basha do jetë kryeministër, po nëse i humb?

“Unë nuk mendoj se shqiptarët prekupohen nga pyetje për fatin e një individi, kushdo qoftë ky edhe kryetari i opozitës”, tha Basha.

Etiketa: basha-rama