Basha mbledh ekspertët: Si mund të përballemi me gjendjen

Nesër në orën 18:00, në selinë e PD-së, kryedemokrati Basha do të zhvillojë një takim me ekspertë të emergjencave civile; me inxhinierë, arktitektë dhe ekspertë të fushës së ndërtimit; ish-drejtues në nivel qendror dhe lokal të emergjencave civile dhe institutit të ndërtimit, ish–kryetar bashkie, ish-prefektë, etj.

Tematika e takimit është marrja e ekspertizës më të mirë nga ekspertët, me qëllim që t’u vihet në ndihmë qytetarëve të prekur nga tërmeti – Si është menaxhuar situata nga autoritetet, çfarë mungon dhe duhet të bëhet urgjent, si dhe vlerësimi i mënyrave më të mira për të kapërcyer situatën dhe për të ndihmuar normalizimin e gjendjes.









