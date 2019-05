Basha mbyll protestën: Koha për zgjidhje politike

Ju sugjerojme

Kryetari i PD, Lulzim Basha, mbylli protestën e gjashtë kombëtare të opozitës, një protestë pa tensione dhe pa incidente e cila zgjati më shumë se dy orë. Përmes një fjalimi nga selia blu, Basha tha se beteja me të keqen do të fitohet. Duke deklaruar se ka ardhur koha për zgjidhje politike, kreu demokrat deklaroi se e vetmja rrugë mbetet largimi i Edi Ramës.

“E duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Me këto thirrje kemi nisur qëndresën tonë dhe bashkimin tonë në 16 shkurt dhe ka kulmuar sot në pjesëmarrjen më masive popullore në 29 vite. Mesazhi më i qartë i shpresës që ka lindur dhe nuk do të fiket derisa beteja me të keqen të fitohet plotësisht, zoti ju bekoftë.Çdo ditë e më shumë protestat tona bëhen edhe më të mëdha. Çdo ditë e më shumë bashkimi i shqiptarëve bëhet më i vendosur. Mesazhi i sotëm është i prerë ndaj miqve tanë dhe kundërshtarëve e të demokracisë se ne jemi gati të sakrifikojmë gjithçka për votën e lirë.

Ne jemi populli i Evropës dhe nuk do pranojmë despotizmin që ka marrë peng vendin, ka kapur drejtësinë dhe kanë bllokuar rrugëtimin drejt Evropës.Është koha për zgjidhje politike, largimi i Ramës, qeveri tranzitore, zgjedhje të lira dhe të ndershme. E vetmja rrugë për të hapur dyert e mbyllura të Evropës. Jemi gati ta hapim rrugën e zgjidhjes politike, duke bërë të mundur së pari largimin e Ramës dhe përmes një qeverie tranzitore garantimin e ndarjes së pushteteve.

Ky kushtrim është dëgjuar dhe mbështetur nga miqtë tanë strategjik. Tani jemi bashkë, ndërsa ai është i vetëm. Orët dhe ditët në vijim, qofshin ditë reflektimi të thellë për ata që mendojnë se mund ta marrin peng këtë popull. Për ata që ju shkon në mendje se në 30 qershor do ta mbysin demokracinë kjo nuk ka për të ndodhur. Forca jonë është bashkimi, qëndresa dhe përpallje dhe përballje do të ketë deri në fitoren e kësaj beteje. Sot në këtë mbrëmje të mbushur me shpresë dhe optimizëm, të mbushur me mesazhe pozitive të vullneteve tuaja dhe të vullnetit të miqve euro atlantik.

Le të ndalemi në një mesazh të qartë dhe të prerë. Shpresa dhe vendosmërie se ne jemi gati ta çojmë këtë betejë deri në fund, por po kështu paralajmërimi se kush mendon se me dhunën e krimit do të thyejë këtë vendosmëri gabon rënde dhe e pret vetëm përmbysja popullore. Shkaktari do të largohet, vetëm kjo do ti hapë rrugë zgjidhjes politike. Këtë e di edhe Evropa edhe Bota. Rama ik, hapi rrugë zgjidhjes politike”, u shpreh Basha.

Lideri i opozitës tha se shpreson që ditët në vijim të jenë ditë reflektimi për maxhorancën. “Përballje do të ketë deri në fitoren e kësaj beteje”.

