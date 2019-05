Basha mbyll protestën: S’ka forcë që na ndalon, nuk ulemi për pazar

Ju sugjerojme

Kryedemokrati Lulzim Basha mbylli marshimin protestë prej rreth tre orësh në pesë institucione të sipas opozitës janë të kapura nga krimi. Ndryshe nga protesta e të shtunës, sot nuk u shënuan incidente mes protestuesve dhe policisë. Protestuesit marshuan në këmbë nga Kryeministria drejt Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Parlamentit, Ministrisë së Brendshme dhe Drejtorisë së Policisë së Tiranës, ndërsa hodhën kapsolla dhe tymuese, ndërsa goditën me gurë edhe xhamat e ndërtesave.

Përmes një fjalimi nga selia e PD, Lulzim Basha tha se nuk ka forcë që e ndal opozitën nga përpjekjet e saj për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kreu i PD deklaroi gjithashtu se nuk nuk do të ulet për pazar.

“Nuk ka forcë të na ndalojë për zgjedhje të lira dhe të ndershme. S’ka forcë që na ul në pazare. Në një kohë kaq të shkurtër, prej një njoftimi prej 24 orësh, ju marshuat për tre orë në këtë protestë marshim. Ju jeni më të vendosur, më të vendosur për të sakrifikuar gjithçka për demokracinë.

Mesazhi i vendosmërisë absolute me të cilin do të vazhdojmë këtë betejë të vendosur deri në fund për betejën tonë për liri dhe demokraci si gjithë europa. Forca jonë është bashkimi, është pjesëmarrja, është vendosmëria dhe kësaj force nuk i bën dot ballë as Edi Rama dhe as banda e tij e inkriminuar. Le të vazhdojmë rrugën që kemi nisur, misioni ynë është mision brezash, për të gjithë fëmijët e Shqipërisë“, u shpreh Basha.

Etiketa: Lulzim Basha