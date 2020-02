Basha me të rinjtë: Do punojmë që të mos largoheni nga vendi

Ju sugjerojme



Kreu i PD-së Lulzim Basha, ka takuar disa të rinjë, të cilë iu përgjigjën pyetjes në Instagramin e Bashës, se “ç’vendim do të merrnin nëse do të ishin për një ditë ministër i arsimit”.

Basha tha se do punojë parreshtur që të rinjtë mos të largohen nga vendi.









“Ne do të punojmë parreshtur që të rinjtë mos të largohen nga vendi, duke siguruar arsim dhe punësim dinjitoz për ta.

Sot në mëngjes me disa nga të rinjtë që një javë më parë ju përgjigjën pyetjes time në Instagram se “ç’vendim do të merrnin nëse do të ishin për një ditë ministër i arsimit”.

Frymëzim ta nisësh ditën me të rinj energjikë dhe plot ide për ta bërë Shqipërinë më të mirë“, – shkruan kreu i PD-së në rrjetet sociale.

