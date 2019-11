Basha me të rinjtë e Krujës: Të ardhmen do ta ndërtoni këtu

Ju sugjerojme

Kryedemokrati Lulzim Basha ka vijuar në Krujë turin e bashkëbisedimit me të rinjtë. Duke iu referuar problemeve me të cilën ndeshen sot të rinjtë në Shqipëri si janë papunësia dhe emigracioni, Basha tha se do të bëjë gjithçka, kur të jetë në qeveri, që të rinjtë të jetojnë dhe të ndërtojnë të ardhmen këtu.

“Papunësia dhe mjerimi janë produkt i kësaj qeverie. Kjo qeveri nuk ka asnjë zgjidhje. E vetmja rrugë që kjo qeveri i ka treguar rinisë, është emigracioni. Rinia është përballë dy zgjidhjeve, krminalizimin ose emigrimin. Unë ju premtoj se do bëjmë gjithçka që të mos zgjidhni këto dy rrugë, por të qëndroni e të ndërtoni të ardhmen këtu.









Kemi gjithçka, por na duhet një qeveri që mendon për ju. Duke parë vendosmërinë tuaj, jam i bindur se nuk do të jetë e largët dita kur energjia e rinisë do të përfshijë çdo shqiptar. Duhet të investojmë për të përgatitur krahun e punës së kualifikuar që të përfitojmë nga mundësia që na jep pozicioni në zemër të Europës“, u shpreh Basha.

Etiketa: Basha me te rinjte