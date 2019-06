Basha: Ne do ti arrijmë objektivat, shpresoj pa kosto shoqërore

Ju sugjerojme

Lideri demokrat, Lulzim Basha deklaroi sot se vendimi i Kolegjit Zgjedhor ishte pjesë e skenarit të Ramës, i cili shtiret se gjithçka ndodh është normale. “Asgjë nuk është normale as 30 qershori dhe as kapja e institucioneve”, tha Basha.

Më tej ai u zotua se opozita e bashkuar ka për ti arritur dy objektivat kryesore, siç janë: Dënimi i gjithë atyre që kanë dalë në përgjime për blerjen e votave dhe largimi i kryeministrit. Por Basha theksoi se shpresojmë që ndryshimi të ndodhë pa kosto shoqërore.

Pjesë nga deklarata e tij:

Ka vetëm një mënyrë se si Shqipëria mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme:

Daljen para drejtësisë të atyre që kanë vjedhur zgjedhjet – politikanë, zyrtarë, dhe kriminelë. Që të ndodhë kjo, duhet që Edi Rama të largohet nga kryeministër.

Këto dy kushte janë të panegociueshme për pjesëmarrjen e opozitës në zgjedhje.

Pa u plotësuar ato, ne nuk do t’i rikthehemi asnjë procesi politik.

Pa ndëshkimin e së keqes, e keqja vetëm do të përsëritet.

Edi Rama do të përpiqet me çdo kusht t’i shmangë këto dy zhvillime, por nuk ka për t’ia dalë. Ne do t’i arrijmë këto dy objektiva të rëndësishme pa asnjë kompromis. Ne shpresojmë që ato do të arrihen pa kosto shoqërore.