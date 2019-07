Basha të enjten në prokurori me kërkesë të belgëve

Ju sugjerojme

Lideri demokrat Lulzim Basha do të thirret për tu marrë në pyetje ditën e enjte nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Ftesa për Bashën është bërë ditën kur mbërritën në Tiranë prokurorët belg të çështjes së njohur me emrin “Toyota Yaris”. Burimet thanë se marrja në pyetje e kryedemokratit është bërë me kërkesë të palës belge.

Kujtojmë se në qershor 2018 në portin e Durrësit u kapën dy makina “Toyota” me plot 3.4 mln euro të fshehura brenda tyre. Tre ditë para se të kapej sasia e madhe e parave, Basha akuzoi Ballën për lidhje me personat e përfshirë në këtë ngjarje.

Në Shqipëri u arrestuan 4 persona, Edi Lika, Klevi Lika, Agim Ceka dhe Alban Mollaymeri, ndërsa të proceduar në Belgjikë janë Alfred Vladi, Elvis Vladi, Edi Lika, Agim Ceka, Alban Mollaymeri, Niman Nimani, Alman Nimani, Albana Vladi, Arianit Nimani, Drita Sopo dhe Driton Hakaj.

Lexo edhe:

Etiketa: Basha