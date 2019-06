Basha: Nesër protestë paqësore, do dal me gruan dhe vajzat

Ju sugjerojme

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha në një lidhje telefonike për emisionin “Opinion”, u shpreh se protesta e 9-të kombëtare e cila do të zhvillohet nesër do të jetë tejet paqësore. Kreu i PD-së tha se kanë marrë të gjitha masat për siguri dhe s’do të ketë asgjë që cenon qytetarët apo punonjësit e rendit.

“Unë do dal me vajzat e mia, me gruan time në protestë. Nuk do të ketë asgjë që të kërcënojë ndonjë qytetar apo punonjës të rendit. Kemi marrë të gjtha masat për të parandaluar incidente. Merrni fëmijët në protestë. Nuk do të ndodhë asgjë. Nuk ka shërbëtor nga Beogradi që të vijë dhe ta mbrojë më Ramën. Fund i tij do të vuloset nesër me një protestë qytetare paqësore, më të madhen që është zhvilluar ndonjëherë”– tha Basha.

Deklarata e plotë e Bashës

Edi Rama ēshtē zbuluar nē planin e tij, Edi Rama ēshtē njē kufomē politike. Nuk ka shērbētor nga Beogradi apo ngado qē tē vijnē, qē ta mbrojē mē! Ka marrē fund! Dhe fundi i tij do tē vuloset nesēr me njē protestē madhēshtore qytetare, ku kontrasti do tē jetē shumē i qartē mes njē bande hajdutēsh dhe shqiptarēve qē protestojnē paqelēsisht.

Çfarë do të ndodhë më 30 Qershor?

Më 30 qershor do të jetë një ditë ku nuk ka zgjedhje në Shqipëri, sepse në Fletoren Zyrtare të Republikës ëë Shqipërisë, e cila është nën urdhrat e Ministrisë së Drejtësisë, është botuar dekreti i Presidentit, i cili ka hyrë në fuqi. Loligji i zbatueshëm në Shqipëri është që më 30 qershor nuk ka zgjedhje dhe çdo proces farsë më 30 Qershor, as nuk do të ndodhë, as nuk do t’i përgjigjet askush përveç lakejve të qeverisë, as nuk do të njihet nga askush.

Prandaj, u bëj thirrje shqiptarëve të jemi të vendosur, të jemi të qetë, të jemi të bashkuar, se këtij regjimi po i numërohen minutat e fundit. Të dalin nesër masivisht në protestë, sepse nesër, bota ka nevojë të shohë kontrastin midis mes bandës që është ekspozuar në anglisht dhe në gjermanisht në sytë e të gjithë Perëndimit dhe një populli europian, që lufton për vlerat themelore europiane të zgjedhjeve të lira, të drejtesisë së pavarur dhe dhënies fund të pandëshkueshmërisë të kriminelëve dhe politikanëve të bërë njësh me krimin.

Ejani masivisht nesër në protestë!

Mos dëgjoni çfarë thotë Klani apo Top Channel, që janë vegla qorre të propagandës qeveritare.

Etiketa: Lulzim Basha