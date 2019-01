Basha nga Kavaja: Më 16 shkurt Ramës i ikën kontrata

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, nisi sot turin e takimeve për të mobilizuar strukturat dhe njerëzit për protestwn e paralajmëruar të 16 shkurtit.

Në një takim me të rinjtë e Kavajës, Basha u shpreh se me 16 shkurt, shqiptarët do të ndërpresin kontratën me Edi Ramën.

Sipas tij, qeverisja është kontratë me qytetarët, dhe kur kontratën e shkel, duhet të ikësh.

Basha tha se PD do dyfishojë buxhetin për arsimin, dhe se askush në vështirësi ekonomike nuk do të mbetet pa studiuar.

Ai tha se qeverisja e tij do të mbështesë 5 mijë studentë, për nevojën që kanë për strehim.

Duke u ndalur tek keqqeverisja, kreu i opozitës theksoi se paratë janë keqpërdorur e vjedhur.

Kanë thënë se do heqin PPP-të me 1 korrik, tha Basha, por shtoi se nëse Rama qëndron deri atëherë, ai do t’u marrw shqiptarëve paratë e 15 viteve.