Basha nga protesta: Dy kushte për zgjidhjen e krizës, s’ka pazar

“Kriza nuk do të mbyllet me Pazar. Largimi i Ramës dhe ndëshkimi i hajdutëve të votave janë të panegociueshëm”, deklaroi Lulzim Basha nga protesta e 9-të kombëtare e opozitës përpara Kryeministrisë.

“Përfaqësuesit e përfaqësive perëndimore gjatë javës së shkuar më në fund kanë kuptuar se përballë tyre ka qenë jo një kryeministër, por një kryemafioz. Atyre dua t’u them se standardi europian i kësaj zgjidhjeje kalon përmes dy hapave të panegocieshëm.

1.Largimin e Edi Ramës.

2.Zgjdhje politike pa nxjerrë nga qelitë vëllezërit dhe motrat tona, se janë aty se protestian për Europën, për Amerikën, pa futur aty ata që vodhën votën, nuk ka zgjidhje politike. Ne ua kemi borxh shqiptarëve që këtë krizë të thellë të mos e mbyllim thjesht me një marrëveshje politike bazuar mbi pazare, Kjo krizë politike duhet dhe do të mbyllet jo me pazare por mbi parime dhe sot dua ta them qartë dhe prerë se parimi i parë është çuarja para drejtësisë dhe prapa hekurave të burgut të atyre që u vodhën votën shqitparëve”, u shpreh Basha.

Basha tha se mbrëmja e sotme vulos fundin politik të Edi Ramës.

“Nëse Ramën e quajnë bablok kriminelët, ai është burri më hajdut që ka njohur Shqipëria”. “Një ditë e madhe si kjo do të mbahet mend përherë në historinë tonë. Bashkë kemi protestuar me dhjetëra herë këtë vit. Me qindra këto 6 vite kundër padrejtësisë, kundër shkatërimit të zemrave tona familjare kombëtare dhe europiane. Shpeshherë na kanë përbuzur. Sonte kjo merr fund njëherë e mirë. Rama Ik. Nëse e quajnë bablok kriminelët, ai burri është hajduti më i madh që ka njohur Shqipëria.

Ai ka sakrifikuar të ardhmen e fëmijëve tanë. 6 vite me radhë qëndruam dhe ja më në fund e gjithë bota e pa fytyrën e Edi Ramës që ka shkrirë në një, shtetin, qeverinë, krimin dhe administratën. Ne jemi për një Shqipëri si gjithë Europa.

Një kryemafioz kërcënon parlamentin. Kushdo që e prodhon paligjshmërinë do përballet me drejtësinë. Kjo forcë e krimit, në parlamantin e krimit ju them që sot e tutje nuk do ndodhë më. Moralisht, politikisht dhe ligjërisht këtë ju a them në emër të sovranit. E kemi mbushur këtë shesh si asnjëherë. Tani që errësira e natës është shtrirë, ndizni dritën e shpresës”- deklaroi Basha.

