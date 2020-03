Basha nga Shkodra: Tiraninë do ta shporrim me të gjitha format demokratike

Ju sugjerojme



Kryedemokrati Lulzim Basha ka vijuar në Shkodër turin e tij “Po të dëgjoj”. Ai ka mbledhur në një drekë pune kryesinë e degës lokale të PD-së në Shkodër. Pas tubimit të 2 marsit të thirrur nga presidenti Ilir Meta, duket se PD i ka plotësisht të qarta objektivat e të ardhmes të cilët mbeten largimi i qeverisë aktuale.

I pyetur nga gazetarët se çfarë do të ndodhë pas tubimit të Metës, Lulzim Basha deklaroi se objektiv mbetet shporrja e tiranisë dhe vendosja e demokracisë në vend. Basha tha se kjo do të bëhet me të gjitha format dhe mënyrat demokratike.









“Shporrja e tiranisë dhe fitorja e demokracisë është objektivi i PD dhe për këtë do të bëjmë gjithçka bashkë me Shkodrën dhe gjithë shqiptarët. Me të gjitha format dhe mënyrat demokratike.

Burime nga selia blu thonë se në këtë takim ku të pranishëm ishin edhe ish deputetet e PD-së, Basha ka diskutuar për rrugën që do të ndiqet nga opozita e bashkuar, në përballjet kundër qeverisë, ku synim mbetet largimi i saj dhe mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme”, ka deklaruar Basha.

