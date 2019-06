Basha: Nuk ka zgjedhje më 30 qershor, jemi në këmbë

Ju sugjerojme

“Nuk ka zgjedhje më 30 Qershor. Ai do të jetë varreza politike për Edi Ramën”. Kështu u shpreh kryedemokrati Lulzim Basha në protestën e nëntë kombëtare përpara Kryeministrisë.

“Edi Rama marshon drejt gushtit të shtetit, drejt votimeve pa opozitën, me KQZ të paligjshme, me karta identiteti të paligjshme. Ta dijë mirë Edi Rama se nuk ka zgjedhje më 30 qershor, nuk bëhet asnjë hap pas. Aleanca qytetare është në këmbë, beteja vazhdon qytete më qytet, fshat më fshat, demokracia është në këmbë kundër krimit. Çdo tentativë për të provokuar shqiptarët do të dështojë, ndërsa 30 qershori do të jetë varreza politike e Edi Ramës dhe e Rilindjes. Këto mesazhe të qarta, që shumëkush prej jush i di fare mirë, i bëjmë sonte të qarta për këdo që nuk i di, nuk do të ketë më në Shqipëri zgjedhje me Edi Ramën, nuk do të ketë proces politik pa dënuar hajdutët e votave. Ky është standardi i Europës dhe Perëndimit. Nuk ka paqe pa drejtësi, nuk ka zgjedhje pa drejtësi”, u shpreh Basha.

“Nuk ka dhe nuk do të ketë në Shqipëri proces normal politik, pa u vendosur drejtësia, pa u ndëshkuar kriminelët”, shtoi kreu i PD.

“Nuk do pranojmë kurrë që kriminelët të jenë në rrugë, në pushtet, që Edi Rama të jetë në zyrën e tij, ndërkohë që qytetarët burgosen, kjo ka marrë fund. Shqiptarët e lirë do ta marrin shumë shpejtë fatin në dorën e tyre dhe drejtësia e pavarur shumë shpejt do të bëjë detyrën. Largimi i Edi Ramës është sot kushtrimi i çdo shqiptari, i të gjiohë atyre që duan ligj, drejtësi, zgjedhje të lira, duan të jetojnë në nder dhe dinjitet. Largimi i Edi Ramës është vetëm fillimi. Ne duhet që së bashku të ndërtojmë mbi garmadhat e kësaj krize të paprecedentë themelet e forta të demokracisë në mënyrë që askush të mos jetë më në gjendje të shkrijë shtetin me krimin, t’iu vjedhë pronat, shtëpitë, të vjedhjë të ardhmen e fëmijëve tuaj me një grush oligarkësh grabitqarë. Ndryshimi nuk do të vijë nëse nuk i japim fund pandëshkueshmërisë”, tha Basha.

Etiketa: Lulzim Basha