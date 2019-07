Basha nuk ndalet, nga Kavaja në Elbasan për protestën e 8 Korrikut

Ju sugjerojme

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha nuk ndalet me ture e takime me njerëz. Pas disa takimeve në Kavajë pak orë më parë, kreu i PD-së ka shkuar dhe në Elbasan për t’u takuar me drejtuesit e Partisë Demokratike në funksion të organizimit sa më të mirë për pjesëmarrje sa më të madhe në protestën e 8 Korrikut. Basha shoqërohej nga Sekretari i Përgjitshëm i PD-së Gazment Bardhi dhe ish-deputeti Endri Hasa. Basha tha se beteja e opozitës për zgjedhje të lira e të ndershme nuk ka per të njohur kthim pas derisa kjo të fitohet.

