Basha nxjerr emrat: 9 kryebashkiakët e Ramës trafikantë dhe hajdutë

Kryetari i PD, Lulzim Basha, denoncon me emra nëntë kryebashkiakë socialistë të cilët sipas tij janë me precedentë penalë dhe të lidhur me krimin. Të nëntë kryebashkiakët, thotë Basha, kanë fshehur të dhënat në formularin e dekriminalizimit. Sipas tij, mbi ta rëndojnë akuzat më të rënda nga trafiku i drogës, shitblerja e votave dhe deri te korrupsioni me tenderat publikë.

Lideri i opozitës përmend Valdrin Pjetrin, i zgjedhur në votimet e 30 qershorit kryebashkiak në Shkodër i cili sipas tij fsheh të kaluarën prej trafikanti droge në Itali; Pjerin Ndreun, kryebashkiak i Lezhës, sipas Bashës është larguar nga policia në vitin 2003 për trafiqe; Artur Bushin në Krujë, trafikant në Itali; Dionis Imerajn në Dibër dhe Valbona Sakon, kryebashkiake e Dibrës, të dy të përmendur në përgjimet e Dibrës; Tërmet Peçi, Tepelenë dhe Klement Ndonin në Këlcyrë, të cilët sipas kryedemokratit kanë qenë trafikantë droge.

Akuza ka edhe ndaj kryebashkiakut të Vorës, Agim Kajmaku i cili sipas Bashës rezulton i dënuar në Greqi, ndërkohë që ka dy emra, pasi njihet edhe si Jorgo Toto. Akuzave nuk u shpëton as Rakip Suli, pasuesi i Xhelal Mziut në Kamëz. Për ish-deputetin socialist, Basha thoitë se është i kapur në vjedhje tenderash, por në vend që të ndiqej penalisht, Rama e mbron dhe e promovon.

“Përfaqësues të trafiqeve të drogës, kriminelë, hajdutë të zgjedhjeve dhe pasurive të shqiptarëve. Për të larguar krimin, duhet të largojmë Ramën”, thotë Basha.

Basha denoncon edhe me video kur kryeministri zotohej në vitin 2015 se në Parlament nuk ka njerëz me probleme me ligjin, por siç edhe ilustrohet në pamje, janë disa deputetë të PS të cilët më pas u larguan nga Kuvendi për efekt të ligjit të dekriminalizimit.

Reagimi i plotë i Bashës

Edi Rama është kërcënim dhe rrezik për jetën dhe sigurinë e çdo familje shqiptare! Ai ka uzurpuar të gjitha pushtetet me një bandë kriminelësh e hajdutësh që i duhen për të vjedhur Shqipërinë.

Shikoni pseudobashkiakët e rinj: Valdrin Pjetri ka fshehur të dhënat mbi të kaluarën e tij su trafikant droge dhe duhet të ndiqet penalisht. Edi Rama e kandidoi dhe tani urdhëron prokurorinë e korruptuar ta mbrojë nga ligji i dekriminalizimit.

Pjerin Ndreu, në listën e zezë të partnerëve prej vitit 2003 dhe i larguar nga policia për përfshirje në trafiqe, i kapur në përgjime në dosjen 184 duke urdhëruar shkarkimin e mësuesve që nuk votojne për PS, në vend që të ndiqej penalisht, e kandidon dhe e mbron Edi Rama.

Artur Bushi i Krujës mbaroi një mandat si bashkiak, trafikant në Itali dhe e rikandidoi.

Dionis Imeraj, Valbona Sako, të dy të kapur në përgjimet e Dibrës, të dy mbrohen dhe promovohen nga Edi Rama.

Tërmet Peçi, Klement Ndoni, trafikantë droge, në vend që të shkojnë para drejtësisë, mbrohen dhe rikandidohen.

Agim Kajmaku, i kandiduar në Vorë, i dënuar në Greqi.

Rakip Suli, i kapur në vjedhje flagrante me tendera dhe qira shtetërore, në konflikt të hapur interesi me statusin e deputetit, në vend që të largohej si deputet dhe të ndiqej penalisht, e mbron dhe e promovon Edi Rama.

Krimi dhe Edi Rama janë të pandashëm. Që të largojmë krimin duhet të largojmë Edi Ramën!

