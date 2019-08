Basha nxjerr videon: Në arkën e shtetit mungojnë 63 milionë euro

Ju sugjerojme

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ka akuzuar qeverinë se në arkën e shtetit mungojnë 63 milionë euro. Sipas Bashës, Rama është sponsorizuesi dhe përfituesi kryesor i informalitetit. “Rama miratoi me ligj favore, grabitje dhe vjedhje për klientët dhe oligarkët e tij, ndërkohë që rëndon me taksa dhe tarifa sipërmarrjet e vogla dhe të mesme“, – thotë Basha.

Reagimi i plotë:

Pasuri dhe Luks për vete, Papunësi, Varfëri dhe Pasiguri për njerëzit.

Edi Rama është sponsorizuesi dhe përfituesi kryesor i informalitetit. Ai miratoi me ligj favore, grabitje dhe vjedhje për klientët dhe oligarkët e tij, ndërkohë që rëndon me taksa dhe tarifa sipërmarrjet e vogla dhe të mesme.

Dhuna e gjobave dhe sekuestrimeve ndaj sipërmarrjeve të vogla që sigurojnë mbijetesën e shumicës së familjeve shqiptare, bëhet për të grabitur paratë e tyre për të financuar babëzinë dhe lluksin e Hajdutit Psiqik dhe klientëve të tij milionerë. Me ta ai vjedh të gjithë buxhetin e shtetit me kontrata dhe koncesione kriminale, me ta vjedh pasuritë e shqiptarëve nga nafta te bregdeti, lumenjtë pyjet dhe trojet publike e private.

Ja rekordet e vjedhjeve të Hajdutit Psiqik këto 6 muaj:

