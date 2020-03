Basha: Paketa jonë konkrete e realizueshme, e qeverisë, e paqartë dhe jo transparente

Ju sugjerojme



Kryetari i Opozitës, në një intervistë te “Zonë e Lirë”, tha se paketa e propozuar nga ai, për krizën e koronavirus, është konkrete, e qartë dhe e zbatueshme.





Basha tha, se nga ana tjetër, paketa e propozuar nga qeveria, është e paqartë, e padetajuar, e për më tepër, ende e pamiratuar.









Kryetari i PD u shpreh se kërkohet transparencë dhe respektim i ligjit, nuk mund të vijohet me politiken, e di unë, dhe shpalljen e vendimeve dhe urdhërave ne Facebook.

Lulzim Basha pohoi se asnjë sipërmarrës në vend nuk e di sot, se ku e gjen veten tek paketa financiare e qeverisë e cfarë do të përfitojë konkretisht. Ndërkohë, ai denoncoi edhe lëvrimin një ditë më parë nga qeveria të 22 milionë eurove për 4 miq e klientë të Ramës, teksa mjekësia po vuan nga mungesa e masa mbrojtëse, apo paisjeve për të kryer testin e koronavirusit.

Eshte e papranueshme, tha Basha, që të kesh prioritet koncesionet, dhe tu japësh atyre me një dorë, aq sa merr e gjithë shëndetësia në një vit.

Kryetari i Opozitës u shpreh se duhen akte të shpejta dhe sidomos transparente. Ndërkohë, ai theksoi se nuk është aty për politike, po per ti shërbyer njerëzve. Dhe nëse paketa e qeverisë del me sukses, teksa biznesi dhe njerëzit e varfer janë në skaj, në krizë te panjohur më parë, kjo do ta gëzonte dhe opozita do ta përshëndeste me kënaqësi.

Etiketa: Basha