Basha paralajmëron Ramën: Do lutesh të kesh fatin e Gruevskit

Kryetari demokrat, Lulzim Basha, në një konferencë për shtyp, i bëri një paralajmërim kryeministrit Edi Rama në pritje të protestës së ditës së hënë.

“Sot dua t’i bëj një paralajmërim të qartë kreut të klikës në pushtet: Mos i kalo caqet, mos bëj të fortin pas autoblindave dhe gazit. Harroje që do mbash pushtet me dhunë. Në rastin më të mirë, do lutesh të kesh fatin e Nikolla Gruevskit,” tha Basha.

“Beteja që kemi nisur nuk është betejë për pushtet, as një sfidë personale mes meje dhe Ramës, pasi në sfidën personale e kam mundur. Ramën e ka mundur zullumi, e ka mundur pushteti 21-vjeçar, e ka mundur varfëria, hajnia dhe arroganca”.

“Dje u pa qartë se sa i shkëputur nga realiteti është ky sundimtar. Populli, njerëzit janë në vuajtje të thellë dhe ky ka vetëm dy mënyra, ose bën gaztorin, ose bën të fortin e lagjes, arrogantin, cinikun edhe kur fshihet pas blindave. Kështu nuk vazhdohet më”.

“Prej 6 vitesh vendi nuk qeveriset, por sundohet. Kur sundohet, fati nuk është në dorën tënde, as të ligjit, por në dorë të një personi apo disa personave. Kjo është krizë ekonomike, sociale dhe psikologjike”.

“Ajo e mbrëmshmja ishte përgjigja prej një junte krimnale, të rezervuar për protestuesit, dhe të gjithë qytetarët e Tiranës, pasi shumica dërrmuese e banorëve të qendrës së Tiranës, bashkë me fëmijët e tyre, kanë marrë doza helmuese të gazit, dy lloje gazesh, që u përdorën pa fre bashkë me dhunën e policisë”.

“Me mirëkuptimin për rrahjen e numrit tre të PD, urdhëruesi i kësaj dhune ka dalë lakuriq përpara shqiptarëvve”.

“Ne dhe aleatët jemi nisur për të rikthyer normalitetin në vend”.

