Basha për Euractiv: Shqipërisë i duhet një lidership për integrimin

“Shqipëria ka nevojë për një lidership që të plotësojë kushtet e Bundestagut dhe të realizojë potencialin e plotë për hapjen e negociatave”. Kështu shprehet kryedemokrati Lulzim Basha gjatë një prononcimi për Euractiv.

Lideri i opozitës thekson se Shqipëria duhet të luftojë krimin e organizuar dhe korrupsionin si dhe të reduktojë emigracionin drejt vendeve të BE. Vendimi i pritshtëm i BE lidhur me negociatat, thotë Basha, nuk është ai që ai do të donte për vendin.









“Vendimi i Këshillit Europian nuk është ai që dëshironim dhe shpresonim. Tani e gjithë energjia dhe fokusi ynë duhet të jetë tek kryerja e detyrave të shtëpisë. Gjermania ka shtruar 9 kushte që përbëjnë udhërrëfyesin për hapjen e negociatave të anëtarësimit. Ne duhet gjithashtu të luftojmë me efektivitet krimin dhe korrupsionin dhe të krijojmë mundësi për qytetarët tanë, që do të ndihmojë për të reduktuar emigracionin. Unë kam besim se vendi im e ka potencialin për të përmbushur këto kritere. Tani kemi nevojë për lidershipin që do ta realizojë potencialin e plotë të Shqipërisë”, thekson kryetari i PD, Lulzim Basha.

Sot në Bruksel, në samitin e vendeve anëtare të BE, do të vendoset nëse Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut do t’i hapen negociatat e anëtarësimit, apo jo. Ndonëse shumica dërrmuese e unionit është për “Po”, Franca këmbëngul nga ana tjetër se prioritet për momentin është reformimi i Bashkimit Europian dhe më pas zgjerimi, duke lënë të kuptohet se qëndrimi që do të mbajë sot, deri edhe në përdorimin e vetos, do të jetë “Jo” nisjes së bisedimeve me dy vendet e Ballkanit Perëndimor.

