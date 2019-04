Basha për protestën e 13 Prillit: Sytë e botës do jenë aty!

Ju sugjerojme

Lideri demokrat Lulzim Basha pas Rrogozhinës zhvilloi sot dhe një takim me banorët e Luzit të Vogël në Kavajë.

Aty foli dhe për protestën e radhës së opozitës, të shtunën e 13 Prillit në orën 18:00 para Kryeministrisë. Basha tha se kjo protestë do tregojë forte dhe bashkim, ndaj syte e botës do jenë aty.

“Dua të ju ftoj, ju banorë të Luzit, Kavajës dhe gjithë Shqipërisë, të vazhdojmë betejën tonë, ditën e shtunë me 13 prill në orën 18.00 pasdite, në një protest madhështore kombëtare. Ju them se sytë e botës do të jenë aty të shtunën e ardhëshme, për të parë forcën dhe bashkimin e një populli europian që nuk do të pranojë kurrë, asgjë më pak se çfarë kanë popujt e tjerë të Europës. Ndaj ju ftoj të mos mungoni, kështu të gjithë të derdhemi në Tiranë ditën e shtunë në orën 18.00 për të treguar me bashkimin tonë vullnetin e pakthyeshëm për ndryshim, për Shqipërinë europiane, për fitoren e qytetarëve shqiptarë”, tha ai.

“Pse ikëm nga Parlamenti”

Lulzim Basha iu rikthyer edhe një herë arsyes që i çoi në djegien e mandateve. Ai tha se po të qendronim atje do të ishim të kapur.

“Në Europë shkohet me bashkimin me të madh të shqiptarëve ndershëm, që është lëvizja jonë, beteja jonë, për vlera europiane. Ndaj, jemi në rrugën e mbarë. Jemi nisur me 16 shkurt dhe me 17 shkurt, kemi marrë një vendim historic për të mos qenë më kurrë deputetët e Partisë Demokratike dhe të opozitës në krah të bedelëve të krimit në parlamentin e krimit. Prandaj jemi larguar dhe me largimin tonë kemi shpëtuar demokracinë shqiptare nga asgjesimi. Sepse gjithçka tjetër është kapur. Nuk ka Gjykatë Kushtetuese, është kapur prokuroria, janë kapur gjykatat. Parlamenti është kthyer në një noter të kryeministrit. Kanë rënë zgjedhjet, sepse themeli i zgjedhjeve është vota e lirë dhe dosja 339 dhe dosjet e tjera, tregojnë se si krimi bleu zgjedhjet. i vetmi institucion i pa kapur akoma ishte opozita shqiptare. Po të qëndronim në atë sallë, do të ishim të kapur”, u shpreh kreu i PD-së.

