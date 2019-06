Basha për REL: Nuk ka zgjedhje më 30 qershor

Ju sugjerojme

Gjatë një interviste për Radion Evropa e Lirë, kreu opozitar nga Partia Demokratike, Lulzim Basha thotë se nuk ka dalje nga kriza politike në Shqipëri “pa u ndëshkuar personat që kanë kapur shtetin me krim të organizuar dhe korrupsion” dhe se ky është kushti i panegociueshëm i opozitës.

Basha ripërsëriti se zgjedhje më 30 qershor nuk mund dhe nuk do të ketë me një parti të vetme dhe se ftesa e kryeministrit Edi Rama për dialog të brendshëm politik është vetëm “hedhje hi syve” të qytetarëve. “Votime të tilla bëhen edhe në Korenë e Veriut me një kandidat apo se zgjedhje false bëhen edhe në Turkmenistan”, thekson Basha.

Zoti Basha Shqipëria ndodhet në një ngërç politik, cili është vizioni dhe kompromisi juaj për daljen nga kriza?

Kriza politike ka tre dimensione, ka kapjen e të gjithë pushteteve në një dorë, ajo që njihet si autokracia, të gjithë pushtet janë në dorë të një njeriu, mediat janë të kapura nga i njëjti pushtet, ekonomia është monopolizuar dhe është në duart e të njëjtit pushteti dhe publikimet më të fundit të gazetës prestigjioze “BILD”, vërtetuan se kemi jo thjeshtë kapje të këtij shtetit, por shkrirjen e krimit me qeverinë.

Zgjidhja e kësaj krize politike nuk mund të kalojë me një marrëveshje të rëndomtë politike, me një pazar mes palësh. Nuk mund të ketë zgjidhje të krizës, pa i dhënë fund pandëshkueshmërisë së politikanëve të lidhur me krimin dhe kriminelëve që sëbashku kanë asgjësuar procesin politik, kanë vjedhur zgjedhjet, kanë devijuar vullnetin popullor dhe kanë prodhurar themelet e kësaj krize.

Vendimi ynë pa dyshim i paprecedentë, u zbulua të ishte vendim i vërtetë sepse gjithë bota e ka parë që Parlamenti shqiptar, qeveria shqiptare nuk janë produkt i votës së lirë por të shkrirjes në një të partisë në pushtet me elementë të krimit të organizuar.

Bashkësia ndërkombëtare në Shqipëri ka kërkuar që kjo krizë të zgjidhet me një dialog dhe Rama ju ka ftuar për dialog. Cila është përgjigja juaj ndaj një ftese të tillë?

Ftesat për dialog që bëhen për sy e faqe nuk janë ftesa dhe nuk janë përpjekje për t’i hedhur hi syve shqiptarëve. Në krizën aktuale në Shqipëri është e qartë që shkaktari kryesor është Rama, i cili për karrigen e tij ka lidhur një pakt më krimin që faktohet edhe nga dosjet. Disa gjëra dalin qartë megjithse pak minuta janë zbardhur. Në Shqipëri zgjedhjet janë vjedhur në të gjithë territorin. Janë blerë votat dhe janë ndaluar votuesit e opozitës që të shkonin dhe të votonin. Rrjete kriminale kanë bashkëpunuar me PS për të vjedhur zgjedhjet. Në këtë proces ka qenë e përfshirë e gjithë kupola shtetërore dhe e gjitha administarta. Nga kryeministëri, deputetët, ministra, zv ministra, drejtorë administrate.

Në këtë ndërmarrje janë mobilizuar të gjithë kriminelët e Shqipërisë, nga bostët e krimit të organizuar, Nga Imer Lalët, Bajrët dhe Shullazët me shokë e deri te kriminelët e rëndomtë janë bërë njësh në këtë përpjekje të PS për vjedhjen e zgjedhjeve. Ajo që mësuam nga “BILD” është që nuk kemi të bëjmë më thjeshtë me një shtet të kapur nga krimi, kemi të bëjmë me një shtet të shkrirë në një me krimin e organizuar. Asgjë nuk do ta zgjidhë këtë krizë pa u ndëshkuar hajdutët e votave qofshin kriminelë të rrugës apo politikanë të bërë njësh me krimin. Nëse nuk arrijmë këtë nga kjo krizë do të shkojmë në një krizë akoma më të thellë.

Z.Basha, megjithatë edhe pse presidenti e anuloi datën e zxgjedhjeve, PS insiston se do t’i mbajë zgjedhjet, cili do të jetë reagimi i PD?

30 qershori nuk është një datë zgjedhjesh, votime ka edhe në Korenë e Veriut. Për liri dhe demokraci flet edhe Maduro i Venezuelës, procese farsë mban edhe Berdimuhamedov i Turkmenistanit, po këto nuk janë standarde perëndimore. Nuk mund të ketë zgjedhje pa opozitën, nuk mund të ketë zgjedhje me një kandidat. Kjo na kthen pas në kohën e sundimit të diktaturës së Enver Hoxhës. Nuk ka zgjedhje në 30 qershor, por një tentativë të një partie të kriminalizuar nga një kupolë njerëzish që kanë braktisur interesin publik, interesin e socialistëve të thjeshtë dhe që i shërbejnë karriges së pushtetit dhe pasurimit të tyre dhe për këtë interes janë në bashkëpunim të ngushtë me një grup kriminelësh dhe oligarkësh grabitqarë. Kanë shtënë në dorë gjithçka në këtë vend pushtetin, pasuritë, buxhetin, drejtësinë, institucionet, mediat dhe duan që përmes një procesi farsë zgjedhor të kapin edhe pushtetin lokal. Dilema, zgjedhja është fare e qartë ose do të pranojmë Shqipërinë e atyre, të një grushti njerëzish që kontrollon dhe ka në dorë gjithçka, ose do të bëjmë çdo përpjekje për Shqipërinë e të gjithë shqiptarëve. Kjo e dyta, do të mundet vetëm përmes vlerave perëndimore të demokracisë dhe shtetit të së drejtës.

Si medoni se do të reflektojë kjo situatë në hapjen e negociatave për anëtarësim në BE?

Ka tre vjet që Shqipërisë i refuzohet hapja e negociatave sepse nuk përmbush detyrat. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë prioritete për të cilat Shqipëria nuk ka bërë hapa përpara, por hapa pas. Dëshmia e kësaj është votimi në Parlamentin holandez i rikthimit të vizave për shqiptarët. Pse? Për shkak të krimit, drogës, korrupsionit të bërë njësh me qeverisjen në Shqipëri. Europa nuk është raciste, nuk është kundër shqiptarëve, është kundër krimit dhe drogës. Nuk shkohet në Europë pa u sjellë si Europian, pa respektuar themelet e bashkëjetesës demokratike europiane me zgjedhje të lira dhe të ndershme.

