Basha përsëri te Spitali Traumës: Protesta do të vijojë

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka shkuar përsëri në Spitalin e Traumës, ku ka vizituar Sait Dollapin. Basha ka qëndruar rreth 10 minuta me sekretarin organizativ të PD-së dhe më pas është larguar. Në një prononcim të shkurtër për mediat, Basha tha për gazetarët se protesta do të vijojë.

“Protesta do të vijojë. PD nuk tërhiqet. Pas pak do të jemi te Drejtoria e Policisë Tiranë. Sot do të protestojmë sërish. Sait Dollapi pa gjumë për shkak të lëndimeve që ka marrë”, – u shpreh Basha.

Kreu i PD-së ishte edhe në orën 2 të mëngjesit në Spitalin e Traumës për të vizituar Sait Dollapin. Basha tha se Dollapi ka nxjerrë shpatullën dhe është i plagosur në këmbë.

“Ka nxjerrë shpatullën, ka plagosje në këmbë. Ka qenë duke tërhequr një gazetare që i kishte rënë të fikët kur ju vursulën. Arben Baro është urdhëruesi i fundit, do të shkojmë deri tek urdhëruesi i parë. Do ta paguajnë shumë shtrenjtë. Saiti ka qenë gjithmonë me duart lart para policëve për t’i mbrojtur. Nuk ka pasur arsye tjetër, vetëm me urdhër politik”, theksoi Basha.

