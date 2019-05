Basha prezanton programin për Arsimin: Kush përfiton studime falas

Ju sugjerojme

POGRADEC – Kreu i PD-së Lulzim Basha ka qenë sot në Pogradec, ku në një takim me banorët u shpreh se pa zgjedhje të lira nuk mund të ketë punësim dhe mirëqenie. Basha tha se kryeministri Rama ka shkatërruar sistemin arsimor, dhe se investon te injoranca. Kryedemokrati u shpreh se kur partia e tij të jetë në pushtet do të dyfishohet buxheti për arsimin.

“Familjet e studentëve me të ardhura më pak se 640 mijë lek të vjetra në muaj do të përfitojnë subvencion 100% të tarifës. Familjet me të ardhura mbi 640 mijë lek të vjetra në muaj do të paguajnë gjysmën e tarifës. Për rreth 5 mijë studentë buxheti i shtetit do të mundësojë një bursë”, deklaroi Basha.

Pjesë nga fjala e Bashës

Dështakët kanë frikë nga suksesi dhe nga të suksesshmit. Nuk është rastësi që Edi Rama e ka rrethuar veten me kriminelë, me të pashkollë, milionerë me katër klasë. Vetëm në Shqipëri bën vaki. Për një arsye të thjeshtë, sepse ka frikë nga të shkolluarit, ka frikë nga të aftit, ka frikë nga talentet Prandaj ka shkatërruar edhe sistemin arsimor. I shërben injoranca. Një njeriu të paaftë, të dështuar, që 6 vite nuk vendosi një tullë në ekonominë, në demokracinë e në shtetin ligjor shqiptar, por shkatërroi shumë investime 29 vjeçarë, një njeriu të tillë i bëjnë hije të rinjtë e kualifikuar, të rinjtë e arsimuar.

Si është më lehtë ta sundosh dhe ta shtypësh një popull, kur është injorant apo kur është i arsimuar? E pra, pyetja është e qartë, edhe përgjigja e Edi Ramës është e qartë. Investon tek injoranca, investon tek injorantët. Do që ta mbajë rininë injorante dhe të paditur. Por nuk ka për t’ia dalë dot.

Kjo kryengritje demokratike ka një qëllim: ta çlirojë Shqipërinë nga qeverisja e lidhur me krimin, ta çlirojë ekonominë nga oligarkët dhe korrupsioni galopant, përmes kthimit të lirisë numër 1, pa të cilën nuk mund të ketë as liri, as mundësi të tjera: Pa lirinë e votës nuk ka asnjë liri tjetër, nuk ka mundësi, nuk ka mirëqenie, nuk ka punësim, nuk ka Europë.

Kushdo që thotë të kundërtën gënjen, pak rëndësi ka në çfarë gjuhe e thotë, gënjen. Dhe shqiptarët janë të zgjuar, nuk i pranojnë, as nuk i hanë gënjeshtrat. Ka 6 vite që na mbyllet dera e Europës dhe ne e dimë të gjithë se pse. Sepse në vend që ta luftojë krimin, qeveria lidhet me krimin. lidhet me krimin që të mbajë pushtetin edhe kur populli do që ta largojë me votë. Lidhet me krimin dhe oligarkët që të kapë ekonominë dhe të pasurohet në kurriz të njerëzve të ndershëm, madje modelin e krimit e ka sjellë edhe në universitete.

Në fakt betejën e keni nisur ju. E nisën studentët në dhjetor kundër padrejtësisë më të madhe që i është bërë ndonjëherë rinisë, shkatërrimit të arsimit të lartë, tarifave më të larta, çmimeve më të larta për arsim me cilësinë më të dobët në Europë. Dhe, pastaj, së bashku me ju u ngrit gjithë Shqipëria. Më 16 shkurt, 11 javë më parë nisi kjo lëvizje dhe kryengritje demokratike për të mposhtur tiraninë më të rrezikshme që vendi dhe Ballkani kanë njohur në 30 vite, tiraninë e politikës të lidhur me krimin, që ka asgjesuar votën, ka asgjesuar qeverisjen, ka kapur dhe paralizuar drejtësinë, ka kapur ekonominë, ka kapur universitetet dhe arsimin e lartë, ka shkatërruar shëndetësinë dhe, mbi të gjitha, i ka vënë kazmën mundësive të rinisë për të ndërtuar jetën e saj këtu në Shqipëri.

Na mungon dikush sot, na mungon, sepse Edi Rama ka vendosur të kthejë burgun politik. Na mungon Klevis Balliu, i cili mbahet me urdhër politik vetëm e vetëm, sepse qëndroi në kah të qytetarëv,e që po i dhunonte policia. Unë jam krenar për Klevis Balliun, e di që edhe ju jeni krenar për Klevis Balliun. Dhe mesazhi që ju çon është që të qëndrojmë edhe më fort, edhe më të bashkuar në krah të njerëzve, në krah të kauzës tonë për liri dhe demokraci. ta tregojmë veten. Ky është mesazh për të gjithë ju e në veçanti për rininë e Pogradecit, ta tregojmë veten fuqimisht të shtunën më 11 maj në Tiranë.

Plani ynë për buxhetin e arsimit me pak fjalë është ky. Dyfishim i buxhetit të arsimit, sepse arsimi është prioritet kombëtar. Kur them prioritet kombëtar, që ta kuptoni ndryshimin midis dërdëllitjeve politike dhe çfarë do të thotë, kur Partia Demokratike dhe kryetari i Partisë Demokratike shpalli prioritete kombëtare.

Kur thamë, rrugët janë prioritet kombëtar, ndërtuam 80% të rrugëve në të gjithë vendin, jeni të gjithë dëshmitarë. Kur thamë energjia dhe energjitika është prioritet kombëtar, i dhamë fund epokës së gjeneratorëve, i mbani mend gjeneratorët apo jo?

Kur thamë dixhitalizimi është prioritet kombëtar, bëmë regjistrin e gjendjes civile digjitale, bëmë pasaportat biometrike, bëmë kartat e indetitetit dhe falë këtyre hoqëm vizat për shqiptarët. Bëmë regjistrin kombëtar të biznesit, Qendrën Kombëtare të Biznesit, QKR. Sa para ka rezervuar kjo qeveri për trajnimin profesional të rinisë shqiptare? Zero! Dyfishim i buxhetit të arsimit, sepse arsimi është prioritet kombëtar. Plot 74 milionë dollarë më shumë për arsimin.

Sot po ju deklaroj se prioriteti kombëtar i qeverisë së ardhshme të Partisë Demokratike do të jetë arsimi dhe në veçanti arsimi i lartë. Dhe kjo do të thotë, dyfishim i buxhetit për arsimin e lartë. Plot 74 milionë dollarë më shumë, të cilat sot Edi Rama i shpenzon për të rindërtuar zyrat e tij, duke blerë objekte luksi, për të ndryshuar flotën e automjeteve të luksit, ku ulen qeveritarët, për të shkuar me 18 milionë dollarë në vit udhëtimet, hotelet, biletat. Të gjitha këto shpenzime, vjedhje do të marrin fund. 74 milionë dollarë në vit më shumë do të shkojnë për arsimin e lartë.

Familjet e studentëve me të ardhura më pak se 640 mijë lek të vjetra në muaj do të përfitojnë subvencion 100% të tarifës. Familjet me të ardhura mbi 640 mijë lek të vjetra në muaj do të paguajnë gjysmën e tarifës. Për rreth 5 mijë studentë buxheti i shtetit do të mundësojë një bursë.

Gjysma e këtij fondi prej 74 milionë dollarësh do të shkojë drejtpërdrejt për të ndihmuar familjet që duan të çojnë fëmijët në universitet. Do të dedikojmë gjysmën e kësaj shume për të paguar tarifën e çdo studenti dhe çdo studenteje që vjen nga familje me më pak se 640 mijë lek të vjetra në muaj.

Nga statistikat zyrtare 90% e studentëve shqiptarë, 9 në 10 prej tyre, kanë më pak se 640 mijë lek të vjetra në muaj të ardhura. Të gjithë studentët që vijnë nga këto familje do të përfitojnë subvencion 100% të tarifës, që do të thotë, nuk do të paguajnë asgjë, as për tarifën e Bachelor, as për tarifën e Master në universitetet publike.

Ata që vijnë nga familje me të ardhura mbi 640 mijë lek të vjetra në muaj do të paguajnë gjysmën e tarifës, edhe për ata do të ketë përgjysmim të tarifës, gjysmën tjetër do ta subvencionojë shteti.

Mbetet një shumë prej 32 milionë dollarësh në vit e cila do të ndahet si vijon. 5 milion në vit do të përdoren për familjet që, edhe po t’ua paguash tarifën, prapë se prapë nuk i çojnë dot fëmijët në shkollë, nuk i çojnë dot fëmijët në universitete, nuk kanë para t’u blejnë asgjë. As këpucë, as libra, as ushqimin, as abonenë e autobusit, as biletën interurban, që do të duhet të vijnë, nëse jetojnë në një qytet tjetër, as qeranë. Për rreth 5 mijë studentë buxheti i shtetit do të mundësojë një bursë. Pamundësia ekonomike e familjes nuk do të jetë pengesë për asnjë të ri shqiptar që të shkojë në universitet me planin tonë për arsimin e lartë.

Pamundësia ekonomike e familjes nuk do të jetë pengesë për asnjë të ri shqiptar që të shkojë në universitet me planin tonë për arsimin e lartë. Pjesa tjetër e buxhetit do të përdoret për konviktet dhe për infrastrukturën universitare, auditorët, laboratorët, teknologjinë e informacionit, që t’i japim fund nivelit primitiv ku ndodhet universiteti sot dhe në veçanti për të financuar ato degë që janë prodhuese për ekonominë.

Ne do të financojmë kapacitete trajnuese për turizmin.

Që turizmi shqiptar të rritet ka nevojë për personel të kualifikuar. Sot gjysma e tyre kanë ardhur, sepse e mësojnë zanatin në Greqi, apo në Itali. Po pse kështu do të vazhdojë turizmi shqiptar? Çoji të rinjtë në kurbet të mësojnë se si të bëjnë pizza dhe prit pastaj që të kthehen e të bëjnë pizza në Shqipëri? Jo kështu nuk mund të vazhdohet.

Ne do të financojmë kapacitete trajnuese për turizmin në vendin tonë.

Që do të thotë, ne do të paguajmë për pedagogët më të mirë dhe do ta bëjmë anglishten gjuhë të detyrueshme në të gjitha degët të cilat kanë potencial zhvillimi, duke nisur me turizmin dhe do të bëjmë të mundur financimin që këtu në Pogradec të trajnohet jo vetëm rinia e Pogradecit dhe të shpalosë potencialin e turizmit në këtë zonë të mrekullueshme, por të vijnë të trajnohen edhe të tjerët. E njëjta gjë edhe me Sarandën. Vetëm me personel të kualifikuar do të mundemi të zhvillojmë degën e turizmit, që është një nga degët më fitimprurëse për ekonomitë e vendeve që promovojnë turizmin. Kriza më e thellë ekonomike e Greqisë u kalua përmes turizmit.

Potencialet tona të turizmit, jo thjesht do të ndalin krizën ekonomike, por do të bëhët të mundur që ky liqen, kjo bukuri natyrore dhe mikpritja e Pogradecit, të kthehet në një bekim ekonomik për çdo familje të Pogradecit drejtpërdrejt dhe indirekt nëpërmjet industrisë së turizmit.

Bashkimi i madh ka nisur më 16 shkurt e që duhet të vazhdojë derisa të realizojmë stacionin tonë të parë të fitores, largimin e Edi Ramës, një qeveri tranzitore, zgjedhje të lira dhe të ndershme.

