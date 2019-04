Basha: Që sot e tutje, ky shesh është shteti, ligji, drejtësia

Ju sugjerojme

Lulzim Basha e ka nisur fjalën në orën 18 e 45 minuta, ku që në fillim theksoi se ky ishte bashkimi me i madh i shqiptarëve kundër krimit e korrupsionit. Kreu i opozitës tha se ky ishte muzgu i zi i bandës në pushtet. Basha u shpreh se Rama ka bërë krime monstruoze kundër qytetarëve.

Muzgu i bashkimit më të madh të shqiptarëve e quajti Basha, teksa theksoi se vjen mbi rrënojat e rënies së pushtetit kriminal të Edi Ramës. Asgjë nuk e ndal këtë bashkim tha Basha, as propaganda, as gazi lotsjellës, as presionet e qeverisë. Populli është i bashkuar, Shqipëria është e bashkuar.

Kjo është Shqipëria e burrave e grave, e gegëve dhe toskëve e muslimanëve e të krishterëve që janë mbledhur për të thenë, Rama Ik, pophoi Basha.

Kreu i opozitës tha se kjo është Shqipëria e vërtetë që Rama nuk deshi ta dëgjonte asnjë ditë, pasi punon vetëm për veten e tij dhe një grusht kriminelësh dhe oligarkësh.

8 javë më parë, tha Basha, ju iu bashkuat thirrjes së opozitës dhe ne iu përgjigjem thirrjes tuaj. Që nga 16 shkurti, u shpreh Basha, radhët e bashkimit tonë janë shtuar, dhe jemi koalicioni i mazhorancës absolute.

Unë, partitë e opozitës, Partia Demokratike, e dimë mirë se ky mandat që na keni dhënë, shkon përtej nevojës akute për rotacion. Nuk pranojmë, asgjë më pak, kurrë më, se sa votë të lirë e të ndershme. Kurrë më, asgjë më pak se standarde europiane për ekonomi e garë të ndershme.

Muzg i tiranisë, dhe zgjim kombëtar, e cilësoi Basha. Kreu i opozitës theksoi se ta dëgjojë Europa e bota mbarë, se duam Shqipërinë si gjithë Europa.

Pengesa më e madhe drejt Europës, tha Basha është asgjesimi i votës, asgjesimi i Gjykatës Kushtetuese, Gjykatës së Lartë, është qeveria që u kap duke vjedhur votën. Qeveria është pengesa numër 1 për demokraci, mirëqënie e për zhvillim të shqiptarëve.

Basha deklaroi se me Edi Ramën nuk ka shtet, nuk ka punësim, nuk ka siguri, pork a mjerim dhe vrasje të shpresës. “Sot e tutje, u themi nga ky shesh, që ju nuk jeni më shteti, por jeni anti shteti, nuk jeni ligji po anti-ligji, nuk jeni drejtësia por padrejtësia, dhe që sot e tutje, drejtësia, ligji dhe shteti është sovrani I mbledhur këtu”, tha Basha.

Protesta e 9, tha Basha, është prova se Shqipëria ka ndryshuar një herë e përgjithmonë. Kryetari i opozitës, duke folur në emër të të gjithë partive aleate opozitare, theksoi se jemi në këtë betejë për qytetarët e vendit, dhe jo për interesa partiake.

