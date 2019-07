Basha: Rama për pushtet është gati të sakrifikoje gjithçka

Ju sugjerojme

Pas Fierit dhe Mallakastrës, kryetari i PD Lulzim Basha u takua me strukturat e degës së Lushnjes. Gjatë fjalës së tij në këtë takim, Basha vuri theksin tek dhuna e Rilindjes ndaj punonjësve të administratës për të dalë me detyrim në votimet moniste të 30 qershorit.

“Detyroi me dhunë dhe presion me bukën e gojës mijëra punonjës administrate dhe mori atë që meritonte prej tyre. Vetëm në Lushnje nxorri në votime me dhunë rreth 1700 mësues. Refuzim dhe mesazh të qartë që duhet të largohet. Dhe do largohet për të çliruar edhe punonjësit publik nga presioni me bukën e gojës”, vuri në dukje lideri i opozitës.

Basha theksoi mesazhin se tashmë 85 për qind e shqiptarëve kërkojnë ndryshimin e madh që nis me largimin e Edi Ramës.

“85 për qind e qytetarëve treguan që e refuzojnë regjimin e Edi Ramës dhe se duan ndryshimin. Ata duan jo thjeshtë të iki një parti dhe të vijë një tjetër.

Nuk jemi në betejë për karriget tona, por për të mbrojtur interesin publik, për ndryshimin rrënjësor të sistemit, që e keqja që solli Edi Rama, të mos përsëritet më kurrë”, tha Basha.

Basha theksoi se ne 30 Qershor Edi Rama kishte nje skenar për gjakderdhje mes shqiptarëve.

“Përgjegjshmëria jonë provon edhe njëherë se jemi ndryshe nga Edi Rama. Ai për pushtet është i gatshëm të saktifikojë gjithçka, edhe jetën e shqiptarëve. Ndërkohë që për ne demokratët kjo është e papranueshme”.

