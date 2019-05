Basha-Ramës: Nuk kalon as testin e Kurbinit e jo më të Berlinit

Ju sugjerojme

Një ditë më parë, kur Rama mori në dorë rekomandimin pozitiv të KE për negociatat, i kërkoi ndihmë Bashës që të mos flasë keq për qeverinë deri më 18 qershor kur mblidhet Samiti i shteteve të BE-së. “Pjesa teknike është mbyllur me sukses, tashmë është vendim politik”, tha Rama.

Përgjigjen Basha ia dha sot nga Kurbini, kur u shpreh se: “Rama vetëm për karrigen e tij refuzon t’i hapë Shqipërisë rrugën e zgjidhjes politike, refuzon ti hapë Shqipërisë rrugën e integrimit evropian. Kush ka sy në ballë e ka parë, kush ka veshë e mend e ka dëgjuar, ka një njeri që e mban peng hapjen e negociatave, ka vetëm një përgjegjës, që e shtyn tash 3 vjet hapjen e rrugës tonë Për Shqipërinë si e gjithë Evropa”.

Ndaj, tha Basha, asgjë nuk na e heq fokusin e kësaj beteje. “Nuk pranon Europa të hapë negociatat me një vend, kryeministri i të cilit është kapur duke vjedhur votat me krimin. Nuk kalon Rama testin e Berlinit, sepse nuk kalon dot as testin e Kurbinit. As Berlini e as Brukseli, as Londra e as Parisi, nuk qasin autokratët e korruptuar dhe të inkriminuar. Dhe këtë e kanë bërë të qartë”, u shpreh lideri i opozitës.

