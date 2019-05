Basha-Ramës: Po burgos njerëz politikisht. I ke orët e numëruara!

Ju sugjerojme

Lulzim Basha duke folur nga Aktivi i PD-së në Shkodër iu drejtua Kryeministrit Rama me fjalët: “Po përdor policinë për të dhunuar qytetarët ne kundershtim me ligjin. Ia them qartë e prerë: I ke orët e numëruara!”

Sot 200 të rinj nga Shkodra, Puka, Vau Dejës e Malësia e Madhe u anëtarësuan në PD. Nis nga ky fakt Basha tha se “200 të rinj i bashkohen PD në një ore kritike për Shqiperinë. “Rama po kthen burgjet politike! Ju vini në shtëpinë e lirisë që ka sakrifkuar si rrallë kush për lirinë, me Arben Brocin në krye, dhe bëheni pjesë e një armate lirie, që e tundi komunizmin nga themelet, tha ai.



Më tej Basha tha se sot Shqipëria është në udhëkqyq njësoj si 28 vite më parë, duke përmendur përleshjen e policisë me banorët e Unazës së Re. “Kanë dhunuar qytetarët e Tiranës që mbrojnë shtëpitë e tyre dhe mbajnë në burgje të burgosur politikë. Kur njerëzit tanë, përfaqësues tëPD, si Klevis Balliu, u ngitën për të qëndruar në krah të njerëzve, kanë urdhëruar arrestimin e tij. Është dita kur Edi Rama do të kthejë të burgosurit politikë, po përdor policinë për të dhunuar qytetarët kundër rligjit. Ia them qartë e prerë: I ke orët e numëruara. Nuk pranojmë kurrë më që ligji të veprojë me 2 standarde, të nderojeë e të mbrojë trafikantët e vajzave dhe grave, trafikantët e drogës dhe të dhunojë qytetarët e ndershëm, biznesin e ndershëm”, theksoi Basha.

Etiketa: Edi Rama