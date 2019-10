Basha: Reforma zgjedhore i hap rrugë zgjedhjeve të parakohshme

Ju sugjerojme

I ftuar në emisionin “Kjo Javë” në “News 24”, kreu i PD, Lulzim Basha, u shpreh se e vetmja zgjidhje për krizën politike në vend janë zgjedhjet e parakohshme. Ndër të tjera lideri demokrat komentoi edhe tryezën e organizuar nga OSBE/ODIHR për reformën zgjedhore, ndërsa theksoi se reforma zgjedhore duhet jo thjesht dhe vetëm për ta çuar vendin një orë e më parë, drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, në një ditë me zgjedhjet vendore, por po kështu për të hapur negociatat për t’u bërë anëtare të Bashkimit Europian.

“Edi Rama duhet t’i hapë rrugë zgjidhjes së krizës politike përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe lokale në të njëtën ditë, pas një reforme zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE-ODIHR. Nuk mund të shkojmë ne drejt një reforme zgjedhore, me lojëra, hilera dhe përpjekje për t’u hedhur hi syve shqiptarëve dhe partnerëve ndërkombëtarë.”– deklaroi kreu i opozitës Lulzim Basha.

“Shkaku i vërtetë i kësaj krize është asgjesimi i zgjedhjeve të lira e të ndershme. E gjithë beteja e opozitës është fokusuar tek zgjidhja e kësaj krize ekonomike, sociale dhe politike, duke nisur me rrënjët e së keqes, që është rikthimi i legjitimitetit të qeverisjes përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme.”-tha Basha

Më tej lideri demokrat nënvizoi se nuk do të ketë më marrëveshje PS-PD. Kryeministri duhet të mbajë përgjegjësi për dështimet e njëpasnjëshme.

“Nuk ka dhe nuk do të ketë më marrëveshje PS-PD. Edi Rama duhet të mbajë përgjegjësi për dështimet e njëpasnjëshme në raport me integrimin europian, për kriminalizimin e vendit, për kapjen e shtetit, për shkatërrimin e zgjedhjeve, për mbrojtjen e bashkëpunëtorëve e tij në krime të shumta korrupsioni, vjedhje dhe të procesit zgjedhor”.– tha Basha.

Pyetjes së gazetares se: “A do të ulej Basha përballë me Ramën?”, lideri demokrat u përgjigj:

“Vendi nuk ka nevojë për një takim për sy e faqe midis një njeriu që e ka zhytur Shqipërinë në një krizë të thellë dhe opozitës që po kërkon daljen nga kjo krizë. Vendi ka nevojë për rrugëdalje nga kriza, dhe rrugëdalja nga kriza nuk bëhet me shfaqje, por bëhet me zgjedhje të lira e të ndershme, me reformë zgjedhore, me dënimin e atyre që kanë shkatërruar zgjedhjet e 2017, 2015, 2016.”-deklaroi Basha

Më poshtë intervista e plotë e Lulzim Bashës në emisionin “Kjo javë” në “News 24”

Pyetje: Zoti Basha ky është një Tetor vendimtar për hapjen e negociatave. Ju e vazhdoni mobilizimin tuaj si opozitë, por protestat masive të opozitës kanë munguar. Është kjo në funksion të negociatave apo ka edhe diçka tjetër?

Lulzim Basha: Opozita është në krye të detyrës, në një moment shumë kritik që po kalon vendi. Momenti kritik që po kalon vendi, në radhë të parë, shikohet tek shtëpitë e shqiptarëve, tek frigoriferët e boshatisur të shqiptarëve, tek fakti që shumica dërrmuese e shqiptarëve nuk mbyllin dot muajin. Këto janë pasojat e një politike të gabuar të një shteti të falimentuar dhe një partie në pushtet të kapur nga krimi dhe të zhytur në korrupsion. Ndërsa shkaku i vërtetë i kësaj krize është asgjesimi i zgjedhjeve të lira e të ndershme. Ndaj, e gjithë beteja e opozitës është fokusuar tek zgjidhja e kësaj krize ekonomike, sociale dhe politike, duke nisur me rrënjët e së keqes, që është rikthimi i legjitimitetit të qeverisjes përmes zgjedhjeve të lira e të ndershme. Në këtë kuadër, aksioni ynë nuk është mjaftuar vetëm me protestat, por edhe me një aktivitet të ngjeshur me qytetarët shqiptarë për të konsultuar vizionin tonë, planin tonë për ta nxjerrë vendin nga kriza ekonomike; me faktorin ndërkombëtar, i cili është një aktor shumë i rëndësishëm edhe në kuadër të integrimit europian; natyrisht edhe brenda koalicionit opozitar për përpunimin e platformës politike për nxjerrjen e vendit nga kriza. Këto të treja janë të ndërthurura me aktivitetin e protestave, të cilat kanë qenë të ngjeshura dhe, padyshim, do të vazhdojnë si një mjet presioni për të zgjidhur krizën e rëndë politike, ekonomike dhe sociale në vend.

Pyetje: Këto protesta do të vijojnë pas 17 Tetorit me përgjigjen e BE për negociatat?

Lulzim Basha: Axhenda e protestave është në funksion të objektivave politikë që një forcë politike apo një koalicion ka. Pra, nuk është se janë stopuar. Protesta ka patur përditë. Opozita është gjithmonë në krah të qytetarëve, nëse protestojnë kundër padrejtësive dhe korrupsionit tek Unaza e Re apo tek Teatri Kombëtar. Protestat kanë vazhduar në Shkodër, në Vlorë, në Korçë, në Tiranë…

Pyetje: Patjetër, por fjala është për ato protesta që mbushën bulevardin…

Lulzim Basha: Këtë po ju them, që protestat janë mjet për të arritur një qëllim dhe qëllimi që ne kemi është është t’u shërbejmë njërëzve, t’u shërbejmë qytetarëve për ta nxjerrë vendin nga kriza. Nxjerrja e vendit nga kriza do të vijë përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, të mbajtura në një ditë me zgjedhjet legjitime vendore, në kushte që garantojnë lirinë e votës dhe zgjedhje të lira e të ndershme.

Pyetje: Cili është komenti juaj në lidhje me 9 kushtet e Bundestagut. Këto 9 pika janë një Po me kushte, apo një Jo inkurajuese.

Lulzim Basha: Mund të përdorim cilëndo prej dy shprehjeve që zgodhët. E rëndësishme është të kuptojmë që Shqipërisë, në vend që t’i pakësohen, i janë shtuar kushtet. Ky nuk është dështimi as i Shqipërisë, as i shqiptarëve. Ky dështim ka emrin, firmën dhe vulën e Edi Ramës dhe qeverisjes së tij. 9 kushtet janë kushte të cilat përcaktojnë qartë krizën në të cilën e ka zhytur vendin kjo qeverisje. Po përmend vetëm dy prej kushteve që janë shtuar: arrestimi dhe procedimi penal I personave që janë përfshirë në shitblerjen e votive dhe gjykimin e legjitimitetit farsë të 30 Qershorit dhe përsëritjen e zgjedhjeve me një ligj të ri zgjedhor, me një reform zgjedhore. Këto tregojnë qartë se Shqipëria po mbahet në vendnumëro, në fakt, po ecën mbrapa për shkak të Edi Ramës. Nuk janë kushte që i janë vendosur Shqipërisë dhe shqiptarëve. Janë kushte që i janë vendosur Edi Ramës dhe qeverisjes së tij. Në këtë kuptim nuk është një lajm i mirë, por mund të ishte një lajm shumë më I keq. Ka qenë, pikërisht, për falë të përpjekjes sonë dhe qendrimit tonë të qartë që haoja e negociatave dhe çdo gjë që do të ndihmojë hapjen e negociatave, ndihmon edhe zgjidhjen e krizës së rëndë politike, që ka sjellë sadopak edhe këtë përqasje të Bundestagut, ku, qartësisht dhe në ndryshim nga Maqedonia, Shqipërisë i vendosen 9 kushte për t’u plotësuar, të cilat duhet të vlerësohen përpara s evendit t’I hapen negociatat.

Pyetje: Ju çfarë angazhimi keni patur që Shqipërisë t’I happen negociatat? Ju personalisht dhe në emër të PD-së.

Lulzim Basha: Ne, me partitë tona simotra, kemi bërë të qartë që prej fillimit se për Shqipërinë dhe krizën politike ku ndodhet Shqipëria, është më rëndësishme hapja e negociatave si një instrument shtesë i preionit mbi keqqeverisjen, si një kontroll I shtuar mbi kapjen e shtetit, luftën kundër krimit të organizuar, luftën kundër korrupsionit, sesa izolimi i vendit. Sepse ne e dimë se çfarë ndodhi në Shqipëri, kur vendi u izolua nga bota për 50 vjet. Megjithatë, dua të them se rezervat, skepricizmi I vendeve anëtare është shtuar, siç është shtuar roli i krimit të organizuar shqiptar në vendet e tyre, siç është shtuar shqetësimi i vendeve, që reflektohet edhe në raporte të tilla, nga raporti i Departamenti i Shtetit për të Drejtat e Njeriut, tek raporti për Narkotikët dhe Pastrimin e Parave, tek Raporti i ODIHR-it për gjendjen e demokracisë dhe shtetit ligjor në vend. Këto shqetësime nuk mund të anashkalohen nga vendet anëtare. Në këtë kuadër, 9 kushtet e Bundestagut përbëjnë një udhërrëfyes për daljen e vendit nga kriza politike. Siç shprehet qartë edhe dokumenti I Bundestagut, zgjidhja e krizës së rëndë politike përben sot prioritetin numër 1 për Shqipërinë, në mënyrë që të avancojë në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Europian.

Pyetje: Unë vijoj të insistoj tek pyetja, sepse ju keni thënë që “në emër të PD dhe Opozitës së Bashkuar garantoj të gjithë shqiptarët dhe partnerët tanë se do të bëjmë gjithçka që vendit tonë t’i hapen negociatat sa më parë.” Deri më sot, a është bërë kjo “gjithçka” me aq sa ka në dorë opozita për të bërë?

Lulzim Basha: E thatë fare mirë. Detyrat janë të qeverisë. Përgjegjësia është e qeverisë, përgjegjësia është e Edi Ramës. Ky dështim ka emrin e tij dhe vulën e tij. Porn ë si opozitë, nuk mund ta lëmë as vendin, as fatin e shqiptarëve në duart e një qeverisjeje të dështuar që ka 6 vjet që dështon vit pas viti për të na çuar më afër Europës. Është një nga premtimet e pambajtura të Edi Ramës. Ka edhe premtime të tjera të pambajtura, që e kanë sjellë vendin në këtë krizë të rëndë ekonomike. Por, në raport me Bashkimin Europian, ky ëhstë një dështim i përsëritur i Edi ramës. Për këtë arsye, opozita nuk ka pritur dhe nuk ëhstë thjesht në pozitta e të treguarit me gisht përgjegjësit që qartësisht është një- Edi Rama dhe qeveria e tij, pork a propozuar një plan masash për nxjerrjen e vendit nga kriza, duke përfshirë propozim për reformën zgjedhore, që është një nga kushtet kryesore, si nga raporti i OSBE/ODIHR-it, ashtu edhe nga 9 kërkesat e Bundestagut dhe nga dokumenti i vitit të kaluar i Këshillit Europian.

Pyetje: Nëse protestat masive do të vijonin, kam parasysh edhe tensionet, incidentet, a do të ishin këto një minus për Shqiëprinë?

Lulzim Basha: Vetëm në vendet diktatoriale protestat shikohen si një problem. Protestat janë një shprehje e demokracië, janë një shprehje e lirisë themelore të qytëtarëve. Në rastin e Shqiprisë janë garancia, se, pavarësisht kapjes së shtetit, përqendrimit të të gjithë pushteteve në duart e një njeriu – të mos harrojmë se ka më shumë se një vit që Edi Rama është edhe kryeministër, edhe kryeorokuror, edhe Gjykatë Supreme, edhe Gjykatë Kushtetuese, edhe SHISH, edhe polici, edhe kryeredaktor i përgjithshëm, edhe kryoligark, por ka patur një pengesë të fuqishme, që kanë qenë qytetarët dhe opozita politike e vendit. Në këtë kuadër, mendoj se protestat kanë treguar se shqiptarët janë një popull europian, që nuk pranon rënien e demokracisë, nuk pranon praktikat despotike orientale, por janë një popull që e meritojnë të jenë pjesë e Europës. Është një popull i talentuar, është një popul, punëtor, është një popull I zgjuar. Qytetarët tanë shkëlqejnë sa herë ndodhen në kushtet barazisë para ligjit dhe mundësive. Këtë e shohim në vendet ku ata emigrojnë, në Itali, në Gjermani, në Britani, në SHBA, shkencëtarë, sportistë, muzikantë. Por këtu nuk vlerësohet as talenti, as aftësia, as virtyti. Në Shqipërinë e qeverisur nga Edi Rama vlerësohen rekordet kriminale. Po të kesh rekorde kriminale, bëhesh deputet, bëhesh Kryetar Bashkie, bëhesh drejtor i madh. Vlerësohet aftsia për të zhvatur paratë e taksapaguesve përmes tenderave, koncesioneve, PPP-ve korruptive, vlerësohet aftësia për të mashtruar dhe gënjyer qytetarët. Kjo duhët të marë fund. Që kjo të marë fund, vendit I duhet urgjentisht zgjedhje të lira e të ndershme, një parlament I dalë nga vota e popullt dhe jo I diktuar nga paraja e krimit, nga bandit kriminale dhe nga axhenda e oligarkëve.

Pyetje: Dy kushtet kryesore prioritare janë reforma zgjedhore dhe ngritja e Gjykatës së Lartë dhe Gjykatës Kushtetuese, kur i shihni të realizuara këto z.Basha?

Lulzim Basha: Gjykata Kushtetuese dhe Gjykata e Lartë janë jofunksionale prej një kohe të gjatë. Kjo nuk ka ndodhur rastësisht. Opozita, Partia Demokratike, prej kohësh kanë insistuar për një zbatim reformës në drejtësi që ne e kemi votuar në nivelin kushtetues në mënyrë të tillë që të mos e linte vendin pa gjykatë. Sepse në momentin që nuk ka një Gjykatë të Lartë, në momentin që nuk ka një Gjykatë Kushtetuese, dua ta them këtë fare qartë për çdo qytetar, pushtetet e këtyre gjykatave nuk avullojnë, por absorbohen, përthithen nga qeveria, nga kryeministri. Pra, nuk e them si metaforë por është e vërtetë që me asgjësimin e këtyre dy gjykatave Edi Rama është edhe Gjykatë e Lartë edhe Gjykatë Kushtetuese. Kjo është një situatë shumë e rëndë, e paprecedentë në Europë, prej të paktën dy shekujsh. Ndaj e rëndësishme është që këto dy gjykata të jenë funksionale sa më shpejt, po kaq e rëndësishme është që këto dy gjykata të jenë funksionale sipas ligjit, sipas Kushtetutës, sipas reformës në drejtësi.

Pyetje: Por si dy kushte, kur mund të jenë të realizueshme?

Lulzim Basha: Fatkeqësisht opozita nuk ka asgjë në dorë në raport me këtë proces. Sepse ne kemi denoncuar prej kohësh kapjen e reformës në drejtësi nga qeveria. Por ne do të vazhdojmë të insistojmë, të vigjilojmë dhe të bashkëpunojmë edhe me opinionin publik, edhe me faktorin ndërkombëtar jo vetëm që këto dy gjykata të fillojnë punën sa më parë, por që konstituimi i tyre të bëhet në mënyrë të tillë që të garantojnë që ato të jenë me të vërtetë të pavarura. Për sa i përket reformës zgjedhore, siç ju thashë është vetë fakti që ky tashmë përbën një kusht për integrimin europian të vendit, siç e thotë edhe dokumenti i Bundestagut. Por ju kujtoj siç e thoshte edhe para një viti Këshilli Europian para një viti për Shqipërinë, sikundër skanimi që i bëri raporti i OSBE/ODIHR-it zgjedhjeve të 30 qershorit, që e ka shtyrë PD dhe aleatët tanë të mos qëndrojnë pasivë dhe të tregojnë me gisht përgjegjësinë për mungesën e zgjedhjeve të lira në vend por të hedhim një propozim konkret, një plan konkret të cilin që prej ditës së djeshme. Siç e keni vënë re ne kemi filluar ta konsultojmë edhe me qytetarët për një reformë zgjedhore që të garantojë që parlamenti i ardhshëm dhe qeveria e ardhshme të jenë produkt i votës së qytetarëve dhe t’i takojnë qytetarëve.

Pyetje: Mbërrijmë pak më në brendësi të opozitës dhe Partisë Demokratike, duke qenë se deri tani po flisnim më tepër edhe për negociatat. Zoti Basha pati një pritshmëri ndërkombëtare këtu nga fakti që përfaqësues të Partisë Demokratike shkuan për takimin për reformën zgjedhore në tavolinën e organizuar nga OSBE, përmend këtu deklaratën e Trojkës, OSBE, Ambasadës Amerikane; çfarë kërkon Partia Demokratike realisht për të arritur?

Lulzim Basha: Ne ishim të vetmit që shkuam në këtë tryezë të përgatitur me një plan dhe një propozim konkret, i cili është gati për tu zbatuar. Çfarë do të thotë reformë zgjedhore? Do të thotë në radhë të parë disa ndryshime në ligj, të cilat duhen bërë në mënyrë transparente dhe të konsultuar dhe së dyti do të thotë vullnet politikë për të zbatuar gjithçka që palët bien dakord; që nga sistemi zgjedhor deri tek rregullat për të dënuar ata që blenë votat apo për të pamundësuar transformimin dhe manipulimin e vullnetit të qytetarëve gjatë procesit të numërimit, siç ndodhi, siç u provua që ndodhi edhe në procesin e 30 qershorit, ku edhe pse pa kundërshtarë, është provuar tashmë që në procesin e numërimit ka ndodhur manipulime të mëdha dhe askush nuk është dënuar. Prandaj, në këtë kuadër është e rëndësishme që, ashtu siç ne kemi shprehur vullnetin tonë politik, të ekzistojë vullneti politik edhe nga pala tjetër. Nuk mund të shkojmë ne drejt një reformë zgjedhore, me lojra, hilera dhe përpjekje për t’u hedhur hi syve shqiptarëve dhe partnerëve ndërkombëtarë.

Pyetje: A u lexua si një hap përpara pjesëmarrja e Ivi Kasos aty?

Lulzim Basha: Pjesëmarrja e zotit Kaso ishte një pjesëmarrje e rakorduar në emër të opozitës së bashkuar. Duhet të jemi të qartë se aty nuk ishte i pranishëm vetëm Partia Demokratike, por ishin të pranishëm përfaqësuesit e opozitës së bashkuar dhe padyshim ishte shenjë e vullnetit tonë. Sepse tashmë e kemi të qartë se reforma zgjedhore duhet jo thjesht dhe vetëm për ta çuar vendin një orë e më parë, pa asnjë vonesë drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në një ditë me zgjedhjet vendore, sipas Kushtetutës. Por po kështu për të hapur negociatat për t’u bërë anëtare të Bashkimit Europian që është një qëllim që e bashkëndan Partia Demokratike me aleatët dhe është një qëllim kombëtar i çdo shqiptari. Duket se të vetmit të interesuar për të mos hedhur hapa në këtë drejtim janë ata që kanë edhe përgjegjësinë. 4 vite me radhë Shqipëria ka dështuar me negociatat, por ne nuk mund të mbetemi peng i një njeriu apo i një force politike që ka degraduar shtetin ligjor, ka degraduar demokracinë, ka degraduar zgjedhjet. Për këtë arsye kemi hedhur këtë akt pro aktiv dhe opozita ka paraqitur një plan konkret, propozim konkret për reformën zgjedhore.

Pyetje: Përtej planit, propozimeve aksionit, çfarë do të lëshonte PD për ta zgjidhur këtë krizë, konkretisht z.Basha?

Lulzim Basha: PD nuk kërkon asgjë për veten e saj, as për aleatët tanë. Opozita e bashkuar nuk ka asnjë kërkesë për veten tonë, për partitë tona. Të gjitha kërkesat tona janë për të zgjidhur krizën për t’i shërbyer qytetarëve shqiptarë. Kur ne kërkojmë zgjedhje të lira e të ndershme, do të thotë që kërkojmë që qytetarët tanë të kenë mundësi të votojnë të lirë nga presioni, të kenë mundësi të votojnë të lirë nga kërcënimi për tjetërsimin e rezultatit, të mos jenë subjekt i blerjes së votës, të mos shkarkohen nga puna se nuk votojnë partinë në pushtet. Pra, sa i përket reformës zgjedhore po edhe kërkesave të tjera të opozitës, të PD, asgjë nuk kërkohet për veten tonë apo në emrin tonë. Gjithçka që kërkojmë është në emër të interesit publik, është në emër të qytetarëve shqiptarë.

Pyetje: Patjetër, por a do të lëvizte diçka prej jush? Këtë pyetje ia bëjmë shpesh edhe maxhorancës, që artikulon shprehjen ‘jemi gati për dialog’. Madje unë dua t’ju pyes këtu z.Basha, është shprehur kryeministri z.Rama se jam i gatshëm t’i shkoj kryetarit të PD z.Basha në zyrë në çfarëdo lloj orari mjafton që të më pranojë. Çfarë do t’ju bënte ta pranonit Edi Ramën në zyrën tuaj?

Lulzim Basha: Asgjë! Sepse kjo tregon që Edi Rama nuk është i interesuar të zgjidhë krizën, por është i interesuar për një shfaqe tjetër. Koha për shfaqe ka mbaruar.

Pyetje: Nuk do të uleshit asnjëherë me Edi Ramën përballë?

Lulzim Basha: Vendi nuk ka nevojë për një takim për sy e faqe midis një njeriu që e ka zhytur Shqipërinë në një krizë të thellë dhe opozitës që po kërkon daljen nga kjo krizë. Vendi ka nevojë për rrugëdalje nga kriza, dhe rrugëdalja nga kriza nuk bëhet me shfaqje, por bëhet me zgjedhje të lira e të ndershme, me reformë zgjedhore, me dënimin e atyre që kanë shkatërruar zgjedhjet e 2017, 2015, 2016. Hetimin e plotë të çdo kujt në dosjet e famshme 339, 184 dhe me një proces transparent me pjesëmarrje dhe përfshirje të publikut për një reformë zgjedhore që u garanton qytetarëve që zëri i tyre do të dëgjohet, që vota e tyre do të shkojë aty ku të hidhet dhe që parlamenti i ardhshëm dhe qeveria e ardhshme do të jenë produkt i vullnetit të qytetarëve dhe jo produkt i vullnetit të bandave kriminale apo të oligarkëve. Kjo i duhet Shqipërisë, dhe këtu çdo palë duhet të marrë përgjegjësitë e veta. Edi Rama duhet të marrë përgjegjësitë, për kriminelët që solli prap edhe në procesin e 30 qershorit. Kemi të paktën 3 persona me rekode kriminale, në Shkodër, në Vaun e Dejës, në Vorë, me gjasa dhe shumë të tjerë. Kemi një lidhje të pashkëputshme të Edi Ramës nga që janë në listat e zeza të SHBA, si Tom Doshi apo Vangjush Dako. Kemi Shqipërinë në nivele rekord si bazë e sigurtë e trafikimit të drogës në Botë. Gjithçka që ju thëm është në 9 pikat e Bundestagut. 9 pikat e Bundestagut përbëjnë një udhërrëfyes për nxjerrjen e vendit nga kriza. Dhe dua ta përsëris fare qartë që për opozitën, për Partinë Demokratike dhe për mua personalisht, nuk ka asnjë dyshim se rruga e zgjidhjes së kësaj krize të rëndë politike, që peshon pastaj dhe përkthehet në krizën e tmerrshme ekonomike që ka mbërthyer vendin, me papunësi, me varfëri të shtuar, me familje të zhytyra në borxhe, me koston e jetesës në nivele të papërballueshme dhe të pakrahasueshme me vendet e rajonit, me emigracionin masiv që është rikthyer në numra më të frikshëm se sa para 25 apo 30 vjetësh, zgjidhja e vetme është zbatimi i këtij udhërrëfyesi që çon drejt zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe vendore në të njëjtën ditë, me një reformë zgjedhore që u garanton qytetarëve vendimmarrjen për nesër e përgjithmonë. Pra, çlirimin e politikës nga krimi. Çlirimin e shtetit nga kapja e shtetit nga krimi dhe interesat korruptive dhe kthimin e vendimarrjes tek qytetarët. Vetëm kështu Shqipëria mund të shkojë drejt Europës. Në Europë nuk ka kryeministër as 24 orë që kapet duke bashkëpunuar me kriminelë, me policë të korruptuar, me politikanë, për të vjedhur zgjedhjet dhe pastaj gjen lloj-lloj alibirash për të mos u larguar dhe për të mbrotjur bashkëpunëtorët e tij në krim. Në Europë nuk ka kryeministër që i kapen 2 ministra të brendshëm njëri pas tjetrit, njëri i përfshirë në kanabizimin e vendit, tjetri më vëllain të dënuar dhe fuxhitiv të drejtësisë që vazhdon aktivitetin në Shqipëri dhe që bëjnë gjithçka për të mbrojtur ata, në vend që ti hapë rrugë drejtësisë. Nuk ka në Europë kryeministër që të kontrollojë prokurorinë, të diktojë mbylljen e hetimeve siç po ndodh me dosjen 184 që e kanë degdisur në Dibër për ta mbyllur, apo me dosjen 339. Nuk ka kryeministër që mban në kryesi Vangjush Dakon, që e ka marrë vesh gjithë bota që ka qënë truri i manipulimit elektoral me bandat e Avdylajve në Shijak e gjetkë. Pra, s’po kërkojmë asgjë më shumë dhe nuk mund të pranojmë asgjë më pak se sa standardet dhe normat europiane. Dhe sot këtë nuk po e kërkon vetëm opozita, por po e kërkon Gjermania, po e kërkon Europa, po e kërkojnë partnerët tanë strategjikë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Dhe kjo është e vetmja rrugë për ta nxjerrë vendin nga kriza.

Pyetje: Zoti Basha, ju thatë se është një show i kryeministrit Rama, që kërkon t’ju takojë qoftë edhe në zyrën tuaj në çdo orë. Por nga ana tjetër unë ju pyes: Ka zëra që flasin për një marrëveshje PS-PD. Ndoshta iu është drejtuar edhe herë tjetër kjo pyetje, por unë po jua bëj përsëri: A ka pasur tentativa për një marrëveshje PS-PD?

Lulzim Basha: Nuk ka dhe nuk do të ketë më marrëveshje PS-PD. Edi Rama duhet të mbajë përgjegjësi për dështimet e njëpasnjëshme në raport me integrimin europian, për kriminalizimin e vendit, për kapjen e shtetit, për shkatërrimin e zgjedhjeve, për mbrojtjen e bashkëpunëtorëve e tij në krime të shumta korrupsioni, vjedhje dhe të procesit zgjedhor. Edi Rama duhet t’i hapë rrugë zgjidhjes së krizës politike përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare dhe lokale në të njëtën ditë, pas një reformë zgjedhore sipas rekomandimeve të OSBE-ODIHR. Për këtë ka një plan të qartë, ka një propozim të qartë të cilin duhet ta marrë dhe ta zbatojë, ose përndryshe duhet të hapë krahun dhe të lërë të tjerët ta zbatojnë. Ai nuk mund ta mbajë peng vendin përgjithmonë. Ka 6 vite që e mban peng vendin me dështim, me mashtrime dhe me gënjeshtra. Tani ka ardhur momenti. S’ka çfarë të bëjë më pas 6 vitesh. Çfarë nuk ka bërë për 6 vite, nuk e bën dot më. Ka ardhur momenti të zbatojë këtë plan për nxjerrjen e vendit nga kriza, që është në fakt edhe plani i prtnerëve tanë, i Bundestagut dhe i Bashkimit Europian. Propozimin sa i përket reformës zgjdhore e ka mbi tavolinë ose përndryshe të hapë krahun.

Pyetje: Në daljen e fundit për media, ju u shprehët se “zoti Rama dështoi në zgjidhjen e krizës”. Dështoi në çfarë? Kishte njëfarë negocimi për ta zgjidhur këtë krizë dhe diçka nuk shkoi mirë, diçka dështoi?

Lulzim Basha: Padyshim. Dihet mirë që ka pasur një ofertë të qartë nga partnerët ndërkombëtarë për ta zgjidhur krizën. Por edhe atëherë Edi Rama vuri interesat e veta, interesat e Valdrin Pjetrit, Kajmakut, Babanit, Tom Doshit, Vangjush Dakos, Avdylajve, mbi interesat e qytetarëve shqiptarë dhe procedoi me një proçes monist, fals dhe kriminal, për kapjen me dhunë të pushtetit vendor, në vend që të dëgjonte këshillën e miqve tanë dhe t’i hapte rrugë një procesi politik që do ta çonte vendin drejt zgjedhjeve me standarde dhe të rivendosjes së demokracisë funksionale dhe shtetit të së drejtës, në vend të demokracisë false, parlamentit fals, zgjedhjeve të kapura dhe shtetit të kapur nga krimi.

Pyetje: Pra bëhet fjalë për zgjidhje të krizës me sytë nga ndërkombëtarët, jo për ta zgjidhur nga brenda vendit ashtu siç në fakt ata gjithmonë kanë artikuluar?

Lulzim Basha: Padyshim që zgjidhja kërkon vullnetin e palëve. Nuk ka zgjidhje që vjen nga jashtë, por roli i faktorit ndërkombëtar ka qënë dhe është përcaktues për të ndihmuar në arritjen e kësaj zgjidhje. Aq më shumë në kushtet kur ka një mungesë totale besimi mes palëve, jo për shkakun tonë por për faktin se Edi Rama ka provuar se me marrëveshjet që u bënë për të zgjidhur krizën e vitit 2017-të, jo vetëm nuk i respektoi por i përdori për të fshehur një tjetër batërdi, siç ishte vjedhja e zgjedhjeve parlamentare të 2017-ës, që tashmë është provuar edhe nga prokuroria përmes çeshtjes penale 339 dhe përgjimeve të publikuara nga Bild.

Pyetje: Zoti Basha do t’ju drejtoj një pyetje, por ju lutem një përgjigje shumë të drejtëpërdrejtë, sepse është në fakt ajo që të gjithë edhe kuriozohen: Është kryetarja e LSI, zonja Kryemadhi, e cila artikulon qartë se “nuk e ka problem dialogun apo zgjedhjet me Edi Ramën kryeministër”, ndërkohë që për ju ky vazhdon të jetë, apo jo, kushti i panegociueshëm se “nuk shkohet në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër. A hyn zoti Lulzim Basha në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër?

Lulzim Basha: Detyra ime si kryetar i opozitës të garantoj që qytetarët shqiptarë të votojnë të lirë dhe të pandikuar nga krimi i organizuar. Të pafrikësuar se nesër ata apo kushërinjtë apo familjarët e tyre mund të humbin vendet e punës, nëse nuk votojnë për partinë në pushtet. Që të arrijnë në qendrat e votimit pa i ndaluar policia me postblloqe, siç ndodhi, siç e dëgjoi gjithë bota, në zgjedhjet e 2016-ës. Që mediat të jenë të lira e të japin një raportim të balancuar, mos të jenë të kërcënuara, të blera apo të shantazhuara nga kryeministri. Opozita e bashkuar ka një platformë për ta arritur këtë dhe pjesë e kësaj padyshim është vullneti politik. Ne kemi propozuar një zgjidhje, një qeveri tranzitore që garanton zbatimin e rregullave ekzistuese dhe çfarëdo rregullash shtesë mund të nevojiten sipas rekomandimeve të OSBE-ODIHR.

Pyetje: Kjo qeveri tranzitore është pa Edi Ramën?

Lulzim Basha: Pa diskutim. Ky është propozimi ynë. Ky është kontributi ynë për ta çuar vendin drejt zgjedhjeve të lira e të ndershme. Pyetja shtrohet a ka një propozim tjetër? A ka një rrugë tjetër për të garantuar zgjedhje të lira e të ndershme? Nuk kemi dëgjuar asgjë, aq më pak bindëse, se ka edhe një rrugë tjetër për ta çuar vendin drejt zgjedhjeve të lira e të ndershme.

Pyetje: Ju si kryetar i opozitës, si e lexoni Monika Kryemadhin, kur thotë që ulem me Ramën…?

Lulzim Basha: Nuk ka nevojë ta lexoj fare zonjën Kryemadhi dhe asnjë nga aleatët, sepse opozita e bashkuar ka një dokument politik të miratuar nga forumet më të larta, i cili përbën qëndrimin zyrtar të opozitës.

Pyetje: Pra nuk ka ndryshim nga ana e LSI-së?

Lulzim Basha: Siç jua ka konfirmuar edhe kryetarja e LSI, nuk ka asnjë ndryshim.

Pyetje: Po kjo është e artikuluar qartë se “ne shkojmë me Edi Ramën kryeministër…”?

Lulzim Basha: Edhe njëherë po ju them. Ka një dokument politik i cili përcakton rrugën se si shkohet drejt zgjdhjeve. Ky është propozimi ynë. A shkohet në zgjedhje, a ka garanci se një njeri që u provua 3 herë që vjedh votat edhe kur nuk ka kundërshtar politik përballë, që angazhon krimin edhe kur nuk ka kundërshtar politik përballë! Që kandidon persona me rekorde kriminale edhe kur nuk ka kundërshtar politik përballë! Që shtantazhon administratën edhe kur nuk ka kundërshtar politik përballë! A mund të garantojë një proces zgjedhor me rregullat ekzistuese apo të ndryshuara? Përgjigja e opozitës së bashkuar është: Jo. Me Edi Ramën nuk ka dhe nuk mund të ketë zgjedhje të lira e të ndershme. Ky është pozicioni politik i opozitës.

Pyetje: A ka patur debate mes jush lidhur me këtë, për gjithmonë të artikuluarin kusht të panegociueshëm për të mos qënë Edi Rama kryeministër për të shkuar në zgjedhje të lira e të ndershme?

Lulzim Basha: Ky dokument është hartuar të paktën 7 apo 8 muaj më parë dhe përbën një qëndrim politik.

Pyetje: Po por ka ndryshuar gjuha…

Lulzim Basha: Jo. Intervistat gazetareske janë një gjë, qëndrimet politike janë një gjë tjetër. Nuk kam pasur asnjë kërkesë nga asnjë aleat që ne të rishikojmë qëndrimin tonë politik. Dhe sot qëndrimi ynë politik ka avancuar më tej me popozimin që kemi bërë për reformën zgjedhore.

Pyetje: Pra ky kusht vazhdon të jetë për ju dhe për Partinë Demokratike?

Lulzim Basha: Është një qëndrim i rakorduar i Opozitës së Bashkuar. Shikoni, ka mënyra të ndryshme se si mund t’i qasemi politikës dhe në tërësi, për fat të keq, Shqipëria në këto 30 vite ka pasur një përqasje tipike ballkanike, ku çfarë thuhet në mëngjes, nuk thuhet në darkë. Për të mirë apo për të keq, nën drejtimin tim, besoj për të mirë, opozita ka një përqasje tjetër, koherente dhe konstante. Këtë që themi, asaj i qëndrojmë. Të tjerat pastaj i gjykoj se janë oshilacione gazetareske për të gjuajtur apo tregtuar lajmin e ditës. Opozita është në unison dhe e qëndrueshme në pozicionet politike që ka përcaktuar. Për më shumë, koha na ka dhënë të drejtë. Vendi ka ardhur në këtë krizë ekonomike, me papunësi, me varfëri, me koston e jetës të papërballueshme.

Sot, po të shohim statistikat zyrtare, shohim se më shumë se gjysma e familjeve shqiptare nuk mbyllin dot muajin. Pra, nuk ka asgjë që është përmirësuar në këtë situatë, që të na bëjë ne që të rishikojmë pozicionin tonë sa i përket rrugëdaljes nga kriza. Gjërat kanë shkuar më keq dhe nëqoftëse do të vazhdojë kështu, akoma më keq do të shkojnë. Prandaj, nuk ka kohë për të humbur me persiatje dhe dilema të kota, e vetmja mënyrë për te ndryshuar situatën, është dhënia fund krizës politike, rikthimi i mandatit tek qytetarët shqiptarë të cilët të vendosin me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne kemi një vizion, me një plan për ta nxjerrë vendin nga kriza ekonomike, si kriza e të gjjthë krizave, dhe duam që qytetarët shqiptarë të votojnë për këtë plan apo çfarëdo vizioni tjetër që mund t’u paraqitet, te pandikuar nga krimi i organizuar, te pa frikësuar se nesër mund t’ju vjelin taksidarët, inspektorët, policët, në bizneset e tyre private apo mund të largohen nga puna në administratë, të votojnë si qytetarë europianë.

Nisida Tufa: Kërkuat nga strukturat te përgatiten për zgjedhje dhe u lexua si nje sinjal që po shkohej drejt zgjidhjes së krizës politike dhe këtu lind pyetja; A kishte diçka konkrete? Une dua t’ju pyes sepse përgjatë kësaj interviste që po zhvillojmë bashkë keni artikuluar 3 herë, zgjedhje parlamentare dhe lokale te parakohshme në të njëjtën ditë. Mendoni se ështe e realizueshme kjo z.Basha kur kryeministri Rama flet për zgjedhje vetëm në 2021-shin?

Lulzim Basha: Vendi është në krizë të thellë dhe kriza ka nevojë per zgjidhje. Po të jetë për Edi Ramën, mund të mos bëjë zgjidhje edhe deri në 2121-shin. Por nuk është as dëshira dhe as mungesa e vullnetit të Edi Ramës ajo që do te diktojë daljen e Shqipërisë nga kriza. Daljen e Shqipërisë nga kriza do ta diktojë vullneti i përbashkët i shumicës dërrmuese te shqiptarëve dhe i mbështetësve tanë, i partnerëve ndërkombëtarë, të cilët para një jave, te zezë mbi të bardhë konstatuan në mënyrë institucionale që Shqipëria është në krizë të thellë politike. Deri më sot mënyrë tjetër për të dalë nga kriza e thellë politike përveç zgjedhjeve të parakohshme nuk ka.

Pyetje: I shihni të realizueshme pranverën e vitit tjetër?

Lulzim Basha: Ne insistojmë që këto zgjedhje t’i mbajmë një orë e më parë, sigurisht me garanci për qytetarët shqiptarë dhe ajo që kërkojmë nuk është për ne, është për qytetarët shqiptarë, garanci për votuesit shqiptarë. Ky është objektivi ynë dhe për këë luftojmë dhe mendoj se me 9 kushtet e Bundestagut që tashmë përbëjnë një udhërrëfyes jo vetëm për Shqipërinë por edhe për Këshillin Europian, jemi një hap më afër realizimit të një synimi fisnik, sepse nuk ka asgjë të keqe për një demokraci të bëjë zgjedhje të parakohshme, problemet me demokracinë nisin kur nuk ka zgjedhje ose kur ka zgjedhje te manipuluara apo të diktuara nga forca të errëta, siç është krimi i organizuar apo oligarkia.

Pyetje: Gjthmonë thoni z.Basha, pas çdo takimi që zhvilloni me ndërkombëtarët se nuk i komentoni takimet me ta. Por unë ju pyes, a ka sot një tentativë nga ndërkombëtarët për të zgjidhur krizën?

Lulzim Basha: Mendoj se është në dritën e diellit një konsensus i faktorit ndërkombëtar euroatlantik, perëndimor që në Shqipëri ka një krizë të thellë, që kjo krizë duhet zgjidhur dhe se një nga burimet kryesore te krizës janë zgjedhjet. Prandaj ka ardhur theksi tek Reforma Zgjedhore që përbëhet jo thjesht nga ndryshime ligjore por ka vullneti politik për të zbatuar çfarëdo ligji që nga Kodi Elektoral, tek Kodi Penal, tek ligji i dekriminalizimit e kudo tjetër. Prandaj nuk mendoj se po nxjerrim ndonjë secret, sepse sekreti është shkruajtur e zezë mbi të bardhë në nëntë kushtet e Bundestag-ut, që Shqipëria të avancojë drejt Bashkimit Europian, që Shqipërisë t’i hapen negociatat duhet të zgjidhë krizën politike përmes zgjedhjeve te lira dhe të ndershme pas një Reforme Zgjedhore me përfshirjen dhe konsensusin e të gjithë partive politike.

Pyetje: Një pyetje pas gjithçkaje që ka ndodhur, pas 30 qershorit, por edhe përpara tij, nëse do të ktheheshit pas në kohe, a do ta ndermerrnit përsëri vendimin e djegies së mandateve?

Lulzim Basha: Djegia e mandateve ishte një veprim i detyruar nga abuzimi total i qeverisë, i Edi Ramës, i cili ishte në kushtet e kapjes së të gjitha pushteteve. Është e lehtë të gjykosh post-factum, por dua ta kuptojmë se as vetëdijesimi i faktorit ndërkombëtar për krizën e thellë politike në vend dhe as vetëbesimi i qytetarëve se kjo krizë mund të zgjidhej, se zgjedha e krimit dhe e korrupsionit nuk do të ishte nje konstante e jetës se tyre të perditshme, nuk do të vinte pa një aksion të fuqishëm opozitar. Duhet të kuptojmë se ne kemi zgjedhur një metodë të papreçedentë, por situata ku ka qenë vendi, ka qene e parpreçedentë, ndaj në retrospektivë, duke parë tashmë se kriza politike në Shqipëri është shtruar për zgjidhje si një domosdoshmëri edhe nga faktori ndërkombëtar, gjykoj se vendimi i opozitës së bashkuar për të ndërmarrë këtë hap të pareçendentë, ishte i justifikuar. Natyrisht nuk është një veprim i cili mund të ndërmerret lehtë apo mund të pranohet lehtë në kushte të tjera. Por mos harroni se kjo ndodhi në kushtet kur opozita nuk kishte asnjë instrument për të ndalur abuzimin me pushtetin, kur vendi ishte pa Gjykatë Kushtetuese, kur Prokurori i Përgjithshëm u emërua në mënyrë antikushtetuese, kur zgjedhjet u vodhën për herë të dytë dhe të tretë, kur personat që u kapën duke vjedhur zgjedhjet jo vetëm nuk u dënuan, por u promovuan, pra, kur nuk kishte absolutisht asnjë rrugëdalje institucionale nga kriza. Dhe në këto kushte, edhe kur u mbyll çdo rrugëdalje institucionale nga kriza, cila mund të ishte një rrugedalje? Të ndëshkoheshin autorët e 339 dhe 184. Të shkonin perpara drejtësisë dhe të merrnin dënimin, atë që kërkon sot Bundestagu, por nuk ndodhi. Nuk kishte si të ndodhte, edhe sot nuk ndodh megjithëse është kërkuar e zezë mbi të bardhë, nuk ka asnjë veprim te Prokurorisë për të arrestuar siç kërkon Bundestagu. Është hera e parë që në Parlament kërkon arrestime dhe për të çuar përpara drejtësisë ata që vodhën zgjedhjet e shqiptarëve. Edhe kur nuk kishte asnjë rrugëzgjidhje institucionale, as Gjykatë Kushtetuese, se në fund të fundit nje opozitë mund të kundërshtojë një ligj të padrejtë, antikushtetues, dhe të tilla kjo mazhorancë kaloi shumë, i mbani mend, Ligji për dividentin, këtej shtonte taksat për shqiptarët e varfër, shtonte çmimin e energjisë, naftës, dhjetëra kryefamiljarë humbën jetën në paraburgime, sepse nuk paguanin dot faturat, këtej u ktheu milionat oligarkëve, 4 – 5 oligarkëve qe kontrollojnë të gjithë aktivitetin ekonomik ne Shqipëri. Këtej shkonin në burg dhe vrisnin veten për një cigare hashash, ndërsa nga ana tjetër bandat e trafikut të drogës, bandat e kokainës nuk arrestoheshin, apo në raste kur detyroheshin t’i arrestonin për shkak të presionit ndërkombëtar, liroheshin dhe sot bandën e Xibrakës e ke në liri. Është kjo pabarazi e tmerrshme ligjore. Në këto kushte e bëmë nje përpjekje të fundit, të cilën për fat të mirë ka regjistruar edhe Raporti i OSBE/ODHIR, e çuam ligjin për vettingun e politikanëve. Ne hartuam një ligj si nje përpjekje të fundit për ta zgjidhur krizën në mënyrë institucionale. Katër vjet përpara se të benim këtë ne çuam ligjin për dekriminalizimin, i cili dha disa rezultate. Por jo të mjaftueshme, sepse natyra e marredhënieve të kupolës te PS me krimin ndryshoi. Në vend që të shkëputej nga krimi, ndryshoi. Prandaj propozuam ligjin për vetingun e politikanëve. Komisioni i Venecias gjykoi që në kushtet ku ndodhej Shqipëria ky ligj i duhej Shqipërisë, por në seancën e fundit të vitit të kaluar mazhoranca e hodhi poshtë kete ligj dhe OSBE/ODHIR e thotë qartë që ishte pas këtij vendimi qe opozita u detyrua të merrte vendimin e papreçedentë për djegien e mandateve. Çfarë dua të them me këtë? Opozita ka vepruar me përgjegjësi dhe përgjegjshmëri shumë te lartë. Është përpjekur të shterojë çdo mundësi institucionale për ta zgjidhur krizën. Ne e dimë që Edi Rama i vodhi zgjedhjet e 2017-ës, që e shkeli me këmbë marrëveshjen politike te 17 Majit dhe që, në fakt, vetë marrëveshja siç u kuptua më vonë, ishte bërë pasi Edi Rama kishte blerë shumicën e votave me bandat e krimit të organizuar. Megjthatë ne nuk nxituam të dilnim nga Parlamenti, por kërkuam hetimin e shitblerjes se votës, nuk ndodhi. Përkundrazi, sapo nisën hapat e parë të hetimit, sapo nisi proçesi kundër Sajmir Tahirit që është një nga autorët kryesorë të blerjes së votave në Tiranë, u morën masat për të emëruar një kryeprokurore kukull të regjimit, pastaj një kryeprokurore tjetër të Krimeve të Rënda kukull të regjimit. Dëshmitarët u kercënuan, u arrestuan, u detyruan të shkojnë në azil, siç është rasti i Dritan Zaganit, apo u esktraduan në mënyrë të paligjshme siç ishte rasti i financierit te bandës së Habilajve. Ishim në kushtet kur nuk kishte më asnjë rrugëdalje institucionale. Ishin këto kushte ku pasi u rrëzua edhe propozimi yne për ligjin për vetingun e politikanëve ne u deryruam të hedhim këtë hap të papreçedentë. Sot mund te themi se kemi vetëdijësim jo vetëm të shqiptarëve, por edhe të faktorit ndërkombëtar për të gjithë dimensionin e krizës, 9 kushtet e Budnestagut e provojnë këtë. 9 kushtet e Bundestag-ut janë udhërrëfyes jo vetëm për të hapur negociatat, por edhe për të dalë nga kriza politike. 3 janë hapat kryesorë në këtë drejtim, garantimi i zgjedhjeve të lira dhe ge ndershme përmes nje Reforme Zgjedhore gjithëperfshirëse me vullnet politik për ta zbatuar, ndëshkimi i atyre që kanë shkatërruar zgjedhjet e mëparshme dhe zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Pyetje: Aleatët dhe partite e vogla kërkojnë ndryshimin e sistemit zgjedhor. Çfarë pozicioni ka Partia Demokratike lidhur me këtë? Asnjëherë nuk artikulohet qartë, të shtrohet pozicioni i PD për ndryshimin e sistemit zgjedhor.

Lulzim Basha: Nuk është e vërtetë, une kam shprehur qartë qëndrimet e mia për këtë. Unë besoj se sistemi se si shqiptarët zgjedhin pushtetin qëndror dhe pushtetin vendor ka vend për përmirësime të dukshme. Personalisht besoj se në këtë fazë të demokracisë shqiptare kemi nevojë për një dhomë të dytë, për nje senat, një reduktim te numrit te deputetëve në dhomën deputetëve dhe një një senat, i cili të luajë rolin e nje hapi tjetër kontrolli dhe balance pushteti. Për të kufizuar pushtetin e ekzekutivit, për të kufizuar cirkun e shëmtuar që shpesh shohim në Parlament, ku legjislacioni kalon brenda natës për të favorizuar faktorë ekonomikë, oligarkë apo edhe banda kriminale me aministi. Unë besoj se qytetarët kanë te drejtë të zgjedhin drejtpërdrejt përfaqësuesit e tyre, personalisht kam parashtruar disa herë idenë e një sistemi maxhoritar, qoftë edhe një sistemi kombëtar proporcional. Po kështu besoj se pushteti vendor ka rënë viktimë e një reforme pseudo– reforme, e cila nuk kishte për qëllim përmirësimin dhe shërbimin ndaj qytetarëve, por përqëndrimin e pushtetit në duart e partisë në pushtet dhe unë besoj se ka ardhur koha t’i rikthehemi reformës administrative por mbi të gjitha ligjit për decentralizimin, për t’i çuar më shumë pushtet dhe kompetenca bashkive qe t’i shërbejnë më mirë qytetarëve. Une jam i hapur për të gjitha këto, por mbi te gjitha dua te theksoj dy gjëra; e para, çfarëdo sistemi të zgjedhim, ne, pa zgjidhur problemin e kapjes se politikës nga krimi, pa e ndarë shtetin nga krimi, pa e ndarë shtetin nga partia në pushtet, çdo sistem që të zgjedhim do të nxjerrë në të njëjtin përfundim. Kishim maxhoritar me korreksion proporcional erdhëm tek proporcionali rajonal, por problemi i kriminalitetit erdhi duke u shtuar, ndonëse një nga argumentet kryesore për të ndryshuar sistemin ishte për të kufizuar futjen e personave me preçedentë penalë në Kuvend, që do të thotë se nuk është sistemi as shkaku dhe as zgjidhja. Shkaku është bashkëpunimi i politikës me krimin zgjidhja është ndarja e politikës nga krimi. Kemi hedhur një hap të rëndëishëm që ështe ligji per dekriminalizimin, kemi disa hapa të tjerë për të hedhur që janë fare qartë të pershkruara në 9 kushtet e Bundestagut dhe çfarëdo proçesi për rregullat e lojës, për Kodin Zgjedhor, për Kodin Penal, për vetingun e politikanëve, për lirinë e medias, ligji për mediat audiovizuale, për financimin e partive politike, për demokracinë brenda partive politike, nuk mund të jetë produkt i dhomave të errëta. Proçesi ka shumë rëndësi. Duhet të jete transparent, gjithpërfshirës, kam parasysh jo vetëm partite politike të opozitës, por të gjithë faktorët shoqërorë. Demokracia i takon çdo qyetari i takon edhe punëdhenësit, edhe punëmarrësit, edhe pensionistit edhe studentit, edhe vogëlushit që nuk ka akoma te drejtën e votës, por cilësia e arsimit që ka që nga kopshti deri në klasën e 9 apo deri në fund të shkollës së mesme, përcaktohet nga vendimet që marrin institucionet e zgjedhura me votë nga prindërit e tyre. Prandaj, duhet të jetë një proces i hapur, transparent publik. Unë besoj fuqimisht, se përtej vendimarrjes me zgjedhj, ku zgjidhet parlamenti, ku zgjidhen bashkitë, qytetarëve duhet t’u jepet mundësia reale, jo teorike, por relae për referendume kombëtare dhe referendume lokale për çështje që kanë të bëjnë me interesat e drejtpërdrejta të komunitetit.

Pyetje: Po për votën e emigrantëve jeni z.Basha?

Lulzim Basha: Absolutisht Partia Demokratike prej fillimit ka iniciuar idenë e votës së emigrantëve dhe në këtë kuptim e kemi mbështetur dhe e mbështesim fuqimisht. Por duhet të kuptoni se mënyra se si qeveria është mënyrë tipike bandite. Në momentin që ne kërkuam votimin elektronik si një mundësi për të kufizuar marrjen e kartave të identitetit, me shenja të caktuara që vendosen, i pamë edhe nga përgjimet e Dibrës për të evidentuar familjarë, këta vendosën votimin e emigrantëve, por pa garantuar që të paktën vota e shqiptarëve në Shqipëri do të garantohej me një sistem të tillë që të pamundësonte shitlerjen e votës, dhe që mund të përdorej në të njëjtën mënyrë pastaj edhe për votimin e emigrantëve. Pra, në këtë kuptim kemi të bëjmë me një propagandë të pastër të qeverisë me votën e emigrantëve. Partia Demokratike dhe unë personalisht besojmë se emigrantët duhet të kenë të drejtën që të marrin pjesë në vendime të rëndësishme, siç është zgjedhja e parlamentit të Shqipërisë.

Pyetje: I pëlqen apo jo Partisë Demokratike, opozitës, në Parlament ka tashmë një realitet të ri politikë me deputetët e opozitës së re. A keni ndërmend ju si Parti Demokratike, si opozitë të vendosni ura kontakti me fillimin e një rikthimi në sistem?

Lulzim Basha: Ura kontakti me kë?

Pyetje: Me opozitën parlamentare.

Lulzim Basha: Nuk ka opozitë parlamentare. Ka vetëm një opozitë politike e cila është opozita e Partisë Demokratike dhe aleatëve tanë, që faktikisht me statistikat e 2017-ës, me statistikat e 2015-ës është sot shumicë në vend, ndërsa sipas gjithë studimeve të opinionit, matjes së opinionit është një shumicë e thellë në vend nëse do të kemi një proces të lirë dhe të ndershëm zgjedhor. Ky është një realitet që nuk mund ta fshehë, as nuk mund ta maskojë askush.

Pyetje: Partia Demokratike është pothuajse jashtë sistemit lokal. A keni ju z. Basha një mesazh për përfaqësuesit e Partisë Demokratike që nuk janë më të përfaqësuar as në pushtet lokal dhe as në pushtet qendror?

Lulzim Basha: Pushteti lokal ka falimentuar, është kapur me dhunë nga një qeveri që di vetëm të përqëndrojë pushtet dhe ta përdorë atë për pasurinë dhe për tekat, qejfet, tarafet e kryepushtetarit dhe ortakëve të tij. Ndaj objektivi dhe emergjenca kryesore ndaj pushtetit vendor është mbajtja sa më parë e zgjedhjeve vendore kushtetuese, të cilat, në pikëpamjen time duhet të paraprihen nga një rishikim i reformës territoriale dhe një thellim i decentralizimi,t në mënyrë që pushteti vendor me të vërtetë t’u takojë qytetarëve dhe jo kryeministrit apo grupeve kriminale siç është rasti sot dhe siç ka qenë për fat të keq në shumicën e bashkive edhe në 4 vitet që kaluam. Kemi parë që cilësia e shërbimit ka rënë, investimet publike kanë rënë, taksat janë rritur, është rritur numri i punësuarve nëpër bashki. Pra, nuk është arritur asnjë prej qëllimeve të shpallura të ashtuquajturës reformë territoriale por ka dështuar pothuajse në të gjithë parametrat duke bërë që qytetet tona dhe fshatrat tona të kenë më pak ujë të pijshëm, të kenë më shumë plehra, të kenë më pak investime në rrugë, të kenë më pak qendra shëndetësore, të kenë më pak kujdes dhe të kenë shumë më tepër prani të zgjedhurve direkt të qytetarëve dhe shumë më shumë propagandë dhe përkeqësim të cilësisë së jetës.

Pyetje: Dua t’ju pyes pak edhe për presidentin, z.Meta, lidhur me opinionin e Komisionit të Venecias është komentuar se presidenti nuk mund të shkarkohet. Nga ana tjetër maxhoranca thotë se janë legjitimuar zgjedhjet e 30 qershorit. Ju si e shihni këtë raport z.Basha?

Lulzim Basha: Është e qartë se zgjedhjet e 30 qershorit, votimet e 30 qershorit kanë rënë. OSBE/ODIHR –i është trupa përgjegjëse për gjykime të çdo procesi zgjedhor apo kuazi zgjedhor siç ishte ai i 30 qershorit. Që kanë rënë këtë e kupton çdo shqiptar; janë bërë pa konkurrencë, janë bërë pa dekret presidencial dhe edhe pse pa konkurrencë janë masakruar në çdo hap që nga përgatitja, tek pseudofushata, tek dita e votimit, tek numërimi apo masakra me numërimin e votave, gjithçka ishte një proces farsë. Pra, 30 qershori është një proces i rënë moralisht, politikisht, është i rënë nga ana kushtetuese. Ndërsa sa i përket rolit të presidentit, shqetësimi i presidentit prej fillimit ka qenë zgjidhja e krizës. Natyrisht, ne nuk mund të biem dakord me shumë prej pikëpamjeve të presidentit për sa i përket ngjarjeve dhe si janë zhvilluar këto ngjarje. Por nuk mund të mohoj për asnjë çast se shqetësimi i tij kryesor të shmangte atë që po projektonte Edi Rama dhe bandat e interesuara në gjendje politike konflikti që ishte konflikti civil me pasoja të rënda për vendin. Dhe këtu besoj se jo vetëm opozita dhe qytetarët, por edhe historia do ta vlerësojë vendimin e presidentit për të shmangur këto skenarë potencialisht gjakderdhje dhe vëllavrasje me njerëz që ishin të gatshëm që për hir të pushtetit të çonin në konfrontim me pasojë humbjen e jetës së dhjetëra, qindra qytetarëve. Jam i lumtur që si kryetar i opozitës kam marrë vendimin e duhur bashkë me popullin për të mos shkuar, për të mos rënë pre e këtij skenari dhune të përgatitur nga të njëjtat banda kriminale që përgatitën dhe ekzekutuan vjedhjen e zgjedhjeve të 2017-ës apo masakrën elektorale të Dibrës. Dhe falë këtij qëndrimi sot kemi ndërgjegjësim të faktorit ndërkombëtar që për zgjidhjen e krizës shqiptare kemi dy realitete përballë njëri tjetrit; një qeveri të kapur disa herë duke vjedhur zgjedhjet me krimin e organizuar, duke bashkëpunuar me kriminelët, që nuk ndahet dot nga Dakot dhe nga Doshët, e nga Avdylajt, e një opozitë që ka qëndruar fuqimisht për parimet, vlerat, standardet europiane: Zgjedhje të lira dhe të ndershme, shtet të së drejtës, që do të thotë barazi e qytetarëve para ligjit nga presidenti, kryeministri, te ministrat e tek qytetari më i thjeshtë dhe garantimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut që janë baza, janë themelet e një shoqërie të përparuar europiane. Nga ato shoqëri që unë kam patur fatin t’i njoh në rininë time, ku shqiptarët shpeshherë shkojnë edhe pa e ditur gjuhën por ja dalin të ndërtojnë jetën e tyre, të ndërtojnë jetën e fëmijëve të tyre, të shkëlqejnë, të bëhen shkencëtarë, artistë, këngëtarë. Pra, që provon se në qoftë se ne ndërtojmë këtë realitet në vendin tonë asgjë nuk na pengon ta lëmë pas këtë kohë të hidhur për Shqipërinë dhe ti japim këtij vendi të bukur dhe të bekuar nga Zoti të ardhmen europiane që meriton për veten e tij dhe për fëmijët shqiptarë.

Pyetje: Z. Basha një pyetje që lind natyrshëm, ndoshta edhe kuriozitet. Nëse do të ishte një prej kushteve të Bashkimit Europian një marrëveshje për të zgjidhur krizën, do të arrinte ta hidhte si hap Partia Demokratike?

Lulzim Basha: Nuk ka dyshim që zgjidhja e krizës kërkon vetëdijësim të të dyja palëve. Dhe kjo është arsyeja pse PD dhe opozita e bashkuar kanë hedhur një hap aktiv që nuk na takonte ne, i takonte qeverisë, se ajo është shkaktarja e krizës, i takonte kryeministrit, se ai është shkaktari për dështimin e katërt për moshapjen e negociatave. Por ne nuk mund të lëmë vendin, as shqiptarët peng të një njeriu që premton, dështon dhe pastaj mashtron dhe mundohet ta hedhë fajin diku tjetër. Prandaj kemi hedhur këtë hap, kemi këtë plan për daljen nga kriza që mishërohet edhe me 9 kushtet e Bundestagut. Kemi një propozim për reformën zgjedhore dhe tani është koha që t’i lëmë llafet dhe të fokusohemi jo për hir të partive tona apo për hir të karrigeve tona, por për hir të Shqipërisë, të vendosim Shqipërinë të parën, të vendosim shqiptarët të parët dhe t’i hapim rrugë zgjidhjes së krizës politike me zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe vendore në të njëjtën kohë.

Pyetje: Si do ta vlerësonit reformën në drejtësi z.Basha dhe kush duhet të ketë frikë nga SPAK dhe nga Byroja Kombëtare e Hetimit?

Lulzim Basha: Reforma në drejtësi ishte reforma që nisi me qëllimet më të mira. Drafti që u miratua mbrëmbjen e 22 korrikut është krenari për Partinë Demokratike dhe për mua personalisht. Mund të them që shpenzuam dhe luftuam një kohë të gjatë që të arrinim se drafti kushtetues të mishëronte parimet e drejtësisë europiane. Zbatimi i kësaj reforme nisi me shtrembërime, kapje, tentativa për kapje. Megjithatë unë kam besim se në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar ne do të arrijmë që t’ia dalim që reformën në drejtësi ta kthejmë në histori suksesi. Deri më sot askush nuk është dënuar. Gjyqi i Saimir Tahirit është farsa që tregon se çfarë rreziku i kanoset dështimit të reformës në drejtësi nga një pushtet i cili është i tmerruar nga reforma në drejtësi dhe më të drejtë. Por ne do të insistojmë, do të mbështesim ngritjen e SPAK-ut, sipas Kushtetutës. Mbështetjen e SPAK-ut me burime të mjaftueshme njerëzore dhe buxhetore dhe hetimin një më një të të gjithë akuzave për korrupsion të çdo politikani, pavarësisht ngjyrave politike, pavarësissht se në çfarë periudhe bëhet fjalë dhe të lidhjeve të politikës me krimin. Kjo është rruga për ta çuar Shqipërinë drejt Europës dhe për t’i dhënë shqiptarëve atë që meritojnë: barazi para ligjit.

Pyetje: Z. Basha ne po arrijmë drejt fundit të intervsitës. Nesër janë zgjedhjet në Kosovë, a keni ju një preferencë?

Lulzim Basha: Unë ju uroj qytetarëve të Kosovës që nesër të kenë një festë të demokracisë, të zgjedhin alternativën më të mirë, të votojnë për konsolidimin e shtetit të Kosovës, të votojnë për Kosovën e vlerave euroiane, për Kosovën që lufton krimin dhe korrupsionin, për Kosovën e shpresave dhe qëllimeve të brezit të ri, të të rinjve dhe të rejave të Kosovës që janë burim frymëzimi dhe janë edhe burimi i energjisë për një Kosovë europiane, krah për krah një Shqipërie europiane në mënyrë që të lëmë pas periudhën e ngarkuar me kriza, të ngarkuar me korrupsion, të ngarkuar me humbje shprese. Të rikthejmë shpresën sepse nuk na mungon asgjë. Na ka munguar vetëm vullneti për të ecur përpara, na ka munguar vullneti për të vendosur qytetarët tanë të parët. Jam i bindur se qytetarët e Kosovës nesër do të vijnë të zgjedhin për ata që i vënë qytetarët e Kosovës të parët dhe jo vetën e tyre apo pushtetin e tyre.

Pyetje: Ju vetë keni një preferencë?

Lulzim Basha: Padyshim që po, por edhe më shumë nga pozitat e kryetarit të Partisë Demokratike nuk mund ta shpreh, as dëshiroj ta shpreh, sepse kjo do të përbënte një ndikim në procesin elektoral në Kosovë. Dhe unë besoj se i takon qytetarëve të Kosovës që të vendosin me votën e tyre të cilën PD dhe unë personalisht e respektoj, siç e kam respektuar gjithmonë.

Pyetje: Dhe në fund fare, z.Basha përtej gjithë intervistës që zhvilluam bashkë, duke përfituar edhe nga rasti që po realizojmë këtë bisedë të gjatë. Ju flisni gjithmonë politikisht por një periudhë shumë intensive për Partinë Demokratike, për ju personalisht, duke nisur që nga 26 shkurti i famshëm, si është një ditë për ju z.Basha nga mëngjesi deri në darkë, për nga pjesa e intensitetit dhe si i përjetoni ju sulmet ndaj jush, të të gjitha formave që janë zhvilluar deri tani?

Lulzim Basha: Dita është shumë intensive. Mendoj se do të ishte e kotë të përpiqesha në minutazhin që na ka mbetur të të jepja një përshtypje. Ditët janë të ngarkuara, kjo është padyshim ngarkesa apo edhe përgjegjësia që kam marrë përsipër. Sa i përket qëndrimeve që mbahen ndaj meje ka nga ato që kanë për qëllim thjesht dhe vetëm të detraktojnë, pra të më heqin fokusin nga përgjegjësitë e mia karshi qytetarëve shqiptarë dhe interesit të qytetarëve shqiptarë, ka nga ato që meritojnë vëmendje, pavarësisht se mund të shprehen në mënyra jo fort të pëlqyeshme nga unë. Përpiqem që këtyre të dytave t’u kushtoj vëmendjen e duhur, sepse një politikan që nuk reflekton përbën një rrezik të madh për vendin, partinë dhe veten e tij.

Pyetje: A ka një emër konkret që ju ka bërë të reflektoni?

Lulzim Basha: Ka shumë dhe unë reflektoj edhe nga kritika që vijnë nga kundërshtarë të hapur dhe të pandryshueshëm të mi.

Pyetje: Po nga vetë forca juaj politike?

Lulzim Basha: Padyshim!

Pyetje: Z.Basha po për familjen sa kohë keni për t’iu përkushtuar?

Lulzim Basha: Fatkeqësisht shumë më pak sesa duhet.

Pyetje: Unë ju falënderoj shumë për këtë intervistë që realizuam bashkë. Faleminderit që ishit në “Kjo Javë”!

Lulizm Basha: Faleminderit ju!

